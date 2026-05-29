Una familia tucumana recuperó $9 millones tras denunciar a una concesionaria de Catamarca La intervención de la Dirección de Comercio Interior permitió resolver un conflicto por presuntos incumplimientos comerciales. Los vecinos de Río Seco lograron recuperar la totalidad del dinero reclamado.

Gracias a la intervención de la Dirección de Comercio Interior de Tucumán, una familia de la localidad de Río Seco, departamento Monteros, logró recuperar $9 millones que mantenía en conflicto con una concesionaria de Catamarca, en el marco de una denuncia por presuntos incumplimientos comerciales.

La consumidora, María Roldán, junto a su esposo Gustavo Paliza, vecinos del barrio Matadero, pudieron recuperar el dinero reclamado luego de las actuaciones administrativas y conciliatorias impulsadas por el organismo provincial. La familia, dedicada al trabajo diario a través de un pequeño quiosco, expresó su satisfacción y alivio tras alcanzar una solución favorable.

El director de Comercio Interior, Manuel Cantos, intervino personalmente en el caso y destacó la importancia de que los ciudadanos conozcan y utilicen las herramientas gratuitas que brinda el Estado para la defensa de sus derechos.

Estado presente

“Cuando una persona se anima a denunciar y obtiene respuestas concretas, se fortalece la confianza en las instituciones. Este es un claro ejemplo de que el Estado está para acompañar, proteger y garantizar los derechos de usuarios y consumidores”, expresó el Canto.

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Además remarcó que todos los trámites, audiencias y actuaciones que realiza la Dirección de Comercio Interior son totalmente gratuitos, permitiendo que cualquier ciudadano pueda acceder a asesoramiento y representación administrativa sin costo alguno.

Desde el organismo señalaron que este tipo de resoluciones reflejan el compromiso permanente del gobernador Osvaldo Jaldo, del ministro de Gobierno y Justicia Regino Amado y del subsecretario Juan Carlos Bernard, bajo una premisa clara de gestión: “Primero los tucumanos”, fortaleciendo las políticas de defensa del consumidor y promoviendo soluciones rápidas, transparentes y efectivas para la comunidad.

Luego reflexionó: “Detrás de cada expediente hay una necesidad real y una preocupación concreta. Cuando logramos una solución favorable, sentimos que el trabajo vale la pena”, expresaron desde la repartición.

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La Dirección de Comercio Interior recordó además que continúa recibiendo denuncias y consultas de consumidores de toda la provincia ante incumplimientos, cobros indebidos, problemas con compras, servicios o contratos comerciales.