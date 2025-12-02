Ordenaron una junta médica por el crimen del niño en Villa 9 de Julio En una audiencia realizada por la mañana se analizó la situación procesal del adolescente de 16 años señalado como principal acusado.

La Justicia provincial avanzó este martes en la investigación por el homicidio del niño de 10 años encontrado sin vida en una vivienda de Paraguay al 100, en Villa 9 de Julio. En una audiencia realizada por la mañana se analizó la situación procesal del adolescente de 16 años señalado como principal acusado.

La jueza Judith Solórzano dispuso la realización de una junta médica para determinar si el joven es imputable o no. La medida surge a partir del informe preliminar del médico forense, que indicó que el acusado comprendía la realidad y no presentaba un cuadro mental que lo dejara fuera de sus facultades. Sin embargo, el profesional recomendó una evaluación más exhaustiva para confirmar el diagnóstico.

El tribunal ordenó que, en un plazo de 15 días, un equipo interdisciplinario integrado por médicos, psiquiatras y psicólogos analice al adolescente y establezca si al momento del hecho comprendía la criminalidad de sus actos. Hasta que esa pericia esté concluida, el joven permanecerá alojado en el Hospital Obarrio.

Durante este período también se espera que la Fiscalía avance con otras medidas clave para la causa. Entre ellas, la autopsia definitiva que deberá precisar las circunstancias de la muerte. El informe preliminar confirmó que el niño murió por estrangulamiento manual y que aún resta determinar si hubo abuso sexual.

Además, podrían prestar declaración testimonial en Cámara Gesell los hermanos de la víctima, de 15 y 11 años, de acuerdo con lo establecido por el Código Procesal Penal para menores de edad.

La investigación continúa bajo la conducción del fiscal Pedro Gallo, quien aguarda los resultados de las pericias para definir los próximos pasos del proceso penal.

Fuente La Gaceta