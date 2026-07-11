Una mujer de 65 años perdió la vida luego de un incendio en su vivienda El trágico siniestro se desató el viernes por la noche en el barrio Posse. Los vecinos escucharon una fuerte explosión y corrieron a sofocar las llamas, pero la propietaria falleció en el acto.

Una mujer de 65 años perdió la vida de manera instantánea luego de que un voraz incendio consumiera por completo su vivienda en el Barrio Posse, ubicado en la localidad de El Naranjo. El trágico episodio ocurrió este viernes por la noche, aproximadamente a las 22:30 horas, a la altura del kilómetro 6 de la Ruta Provincial 321, movilizando un intenso operativo de emergencia civil y judicial.

Luego de recibir un llamado telefónico de alerta que ingresó a la guardia, el personal de las comisarías de El Naranjo y El Chañar se trasladó de urgencia hacia el lugar del siniestro. Al arribar al predio, los efectivos policiales constataron que el fuego ya había sido sofocado gracias al rápido y desesperado accionar de los propios vecinos de la zona, quienes se organizaron en cadena con baldes de agua para intentar contener el avance de las llamas. Lamentablemente, el foco ígneo se propagó a una velocidad extrema y terminó en el acto con la vida de la propietaria del inmueble, quien fue identificada formalmente por las autoridades como Gloria del Valle Acosta.

El dramático relato de los vecinos y la trampa de las llamas

De acuerdo con los desgarradores testimonios brindados por los habitantes del complejo residencial a los uniformados, el siniestro comenzó de manera repentina y no dio tiempo a una evacuación. Los pobladores manifestaron haber escuchado una fuerte explosión y, al salir de sus hogares para ver qué sucedía, se toparon con la estructura habitacional completamente envuelta en llamas. Por su parte, la hija de la víctima, Sandra del Valle Acosta (39), relató a los investigadores policiales que descubrió la humareda en el preciso momento en que salía de su propio domicilio con la intención de dirigirse a visitar a su madre, encontrándose con el peor de los escenarios.

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Debido al desenlace fatal, las actuaciones legales quedaron bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Homicidios de turno del Centro Judicial Capital. La secretaria de la fiscalía, Julia Mollet, ordenó la intervención inmediata del médico de la policía, un escuadrón del cuerpo de Bomberos de la Policía de Tucumán y la división de Criminalística con el objetivo prioritario de realizar los peritajes técnicos pertinentes en la escena y determinar qué provocó el estallido inicial.

Asimismo, las autoridades judiciales ordenaron la confección de un relevamiento socioambiental exhaustivo en la cuadra, el rastreo de cámaras de seguridad públicas o privadas en las inmediaciones y la toma de declaraciones testimoniales a todo el vecindario para esclarecer por completo el contexto del hecho. El despliegue de las fuerzas de seguridad en el este provincial estuvo coordinado y supervisado de forma directa por el jefe de la Unidad Regional Este (URE), comisario general Carlos Ruiz, mientras los peritos mecánicos intentan dilucidar si se trató de una falla en las conexiones de gas o un desperfecto eléctrico.

Fuente Los Primeros