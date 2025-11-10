Una mujer falleció durante un incendio en Gastona Norte Una mujer de 78 años, identificada como Nélida del Valle Ordóñez, murió en la madrugada de este lunes a causa de un incendio que destruyó su vivienda en Gastona Norte, en el kilómetro 9, a 100 metros de la capilla Nuestra Señora del Milagro, Arcadia.

El siniestro también provocó graves quemaduras en su pareja, Fidel Santos Palomino, quien fue rescatado del lugar e internado de urgencia en el hospital Centro de Salud.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche. El personal de la Unidad Operacional arribó al lugar y constató que la casa de material se encontraba en deterioro total a causa del fuego. El cuerpo de la víctima, Nélida del Valle Ordóñez, fue hallado en la galería del frente, sobre un colchón de dos plazas y cubierto con una colcha.

Según el testimonio de su hijo, Sergio Antonio Ordóñez, quien reside en el mismo lugar, él llegó a la casa cerca de las 23.20 y se encontró con la vivienda en llamas.

Ordóñez manifestó que su madre falleció producto de las quemaduras y la asfixia por el humo, y que logró retirar a su padre, Fidel Santos Palomino, del interior del domicilio, dada su condición de no vidente.

Palomino fue asistido inicialmente por personal del 107 en una ambulancia antes del arribo de la Policía. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado primero al hospital regional de Concepción y posteriormente derivado al Centro de Salud para recibir tratamiento.

Los efectivos procedieron a delimitar y resguardar el lugar de los hechos con cinta de peligro, a la espera de las pericias que determinen las causas del incendio.

