Impactante robo en Villa Luján: Asaltan la casa del párroco horas después del funeral de su madre Un violento asalto conmocionó al barrio de Villa Luján el pasado viernes, que tuvo como víctima al propio párroco de la zona, el padre Enzo Romero. El robo se produjo en su domicilio apenas horas después de que el sacerdote oficiara la misa de despedida de su madre, sumando una profunda angustia a su reciente duelo familiar.

Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría Séptima, los delincuentes forzaron una ventana e ingresaron a la vivienda del padre Romero, ubicada en calle Santiago al 2900, mientras él se encontraba en la parroquia celebrando la misa. Los malvivientes accedieron al inmueble donde el sacerdote estaba construyendo un departamento.

“Me podrían haber matado si estaba allí”, declaró el padre Romero con la voz entrecortada, visiblemente afectado por la pérdida familiar y la crudeza del asalto. “Reventaron todo, con la violencia que entraron se llevaron todo. Tuvieron todo el tiempo de hacerlo y nadie vio nada. Eso me angustia mucho”, expresó el religioso.

Botín Millonario y Esfuerzo Perdido

Los autores, aún no identificados, sustrajeron una importante cantidad de elementos de valor, cuyo valor el sacerdote estimó en más de dos millones de pesos. El botín incluye:

Una motoguadaña Motomel .

. Un kit de cocina .

. Kits completos para baño y ducha marca FB .

. Cuatro cajas con cámaras de seguridad Smart Tech .

. Un hablador de agua , una bomba presurizadora y una bomba de agua marca Plirius .

, una y una . Una caja con electrodomésticos (incluía una cafetera y una licuadora Philips).

El sacerdote, muy conocido en el barrio por su labor pastoral, lamentó que los objetos robados eran “fruto del esfuerzo de mi madre y mío para mejorar nuestra calidad de vida” y que el proyecto de construcción quedara ahora “inconcluso”.

Críticas a la Seguridad y Pedido de Colaboración

Con enojo y resignación, el párroco cuestionó la falta de presencia policial y operativos preventivos en la zona. “Debería haber más presencia policial, porque hay inseguridad”, manifestó.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos. El padre Romero aportó algunos datos a los investigadores, sospechando que los autores podrían ser “vecinos del mismo barrio”.

Hasta el momento, no hay detenidos ni se han recuperado los elementos sustraídos. El padre Romero hizo un llamado a la comunidad: “Quien pueda brindar algún dato, que se comunique con la policía o conmigo”.