Unidos por Tucumán denunció al delegado comunal de Garmendia por presunta coacción electoral Unidos por Tucumán presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal Electoral contra Marcelo Fabián Salazar, delegado comunal de Gobernador Garmendia, a quien acusan de extorsionar a empleados comunales para que voten al oficialismo provincial, encabezado por Osvaldo Jaldo.

La presentación, firmada por Roberto Sánchez, José María Canelada, Micaela Viña y Milagros Céliz, solicita el apartamiento inmediato de Salazar y medidas cautelares que garanticen la estabilidad laboral de los trabajadores de la comuna hasta después de las elecciones del 26 de octubre.

Video como prueba

La denuncia se basa en un video difundido en redes sociales en el que Salazar se dirige a los empleados comunales y les advierte: “A nosotros nos toca elegir Diputados Nacionales… por eso no hay cómo errarle. El que se equivoca se equivoca porque quiere, o porque no le gusta el peronismo o el candidato. Por eso ya tengo impresa la renuncia para que pasen a firmarla el día lunes”.

Según el escrito, estas expresiones constituyen una amenaza coactiva, al vincular directamente la voluntad electoral con la continuidad laboral. La presentación invoca los artículos 149 bis del Código Penal y 139 inciso 2° del Código Electoral Nacional.

Reclamo judicial y medidas cautelares

Los denunciantes pidieron que la Justicia Federal disponga el apartamiento preventivo de Salazar para evitar que ejerza influencia sobre los trabajadores y garantizar que puedan votar “sin temor a represalias”. Además, solicitaron una medida cautelar para asegurar la estabilidad laboral hasta el cierre del escrutinio definitivo.

El documento judicial remarca que la proximidad de los comicios agrava la situación y considera que este tipo de prácticas “atentan contra la libertad del sufragio y los principios democráticos”.

“Estamos hartos del Tucumán de los matones”

Tras la denuncia, los dirigentes opositores ofrecieron declaraciones públicas.

“Este delegado debe ser separado de inmediato. Estamos hartos del Tucumán de los matones, de los patrones de estancia. Si el gobernador fuera responsable, ya hubiera intervenido la comuna”, afirmó Sánchez.

Canelada calificó la conducta denunciada como “una extorsión directa” y pidió que se proteja a los empleados comunales para evitar represalias. Viña, en tanto, sostuvo que “estas prácticas se repiten en cada elección” y que “es hora de ponerles fin”.

“Cada ciudadano debe saber que su voto es libre. No podemos permitir que se use el poder para intimidar”, concluyó Céliz.