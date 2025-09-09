Actualización en la lista de medicamentos esenciales para tratar el cáncer y la diabetes La Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó nuevos ajustes para los respectivos tratamientos.

Este lunes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó ediciones actualizadas en torno a listas modelo de medicamentos esenciales y medicamentos pediátricos esenciales que incorporan nuevos fármacos para el abordaje de distintos tipos de cáncer así como para diabetes con afecciones asociadas como la obesidad. Asimismo, se agregaron tratamientos contra otras enfermedades como fibrosis quística, psoriasis, hemofilia y trastornos hematológicos.

Se trata de la 24° Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales, y la 10° Lista Modelo OMS de Medicamentos Pediátricos Esenciales que incluyen los medicamentos que responden a necesidades de salud prioritarias de las personas. Más de 150 países las han adoptado como referencia para adquirir y suministrar medicamentos en sus sistemas públicos de salud y para los sistemas de seguro y de reembolso.

En tal sentido, la Dra. Yukiko Nakatani, Subdirectora General de Sistemas de Salud, Acceso y Datos, señaló: “Las nuevas ediciones de las listas de medicamentos esenciales son un paso importante para ampliar el acceso a fármacos con beneficios clínicos probados y con capacidad para aportar grandes ventajas a la salud pública mundial”.

Las listas modelo de la OMS comenzaron a publicarse con el objetivo de mejorar el acceso a medicamentos en países en desarrollo, y se consolidaron como un recurso de referencia a nivel global para orientar decisiones vinculadas a la selección de medicamentos y cobertura universal en los sistemas de salud.

En total, se agregaron 20 nuevos fármacos a la Lista de Medicamentos Esenciales y 15 a la Lista de Medicamentos Pediátricos Esenciales, además de nuevas indicaciones de uso para siete productos ya incluidos. Las listas actualizadas contienen ahora 523 medicamentos esenciales para adultos y 374 para niños, que recogen las necesidades de salud pública más urgentes.

Antineoplásicos

El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. Provoca casi 10 millones de defunciones anuales y casi una de cada tres muertes prematuras por enfermedades no transmisibles. Durante la última década, los tratamientos oncológicos han sido una prioridad en la Lista de Medicamentos Esenciales. Dado que hoy abarcan cerca de la mitad de las nuevas autorizaciones de medicamentos por parte de los organismos de reglamentación, el Comité de Expertos aplica criterios rigurosos y solo recomienda aquellos que aportan un mayor beneficio clínico. Ello explica que se incluyan pocos antineoplásicos autorizados: solamente aquellos con los que se ha demostrado que se prolonga la vida como mínimo de cuatro a seis meses.

Con el objetivo de reducir las desigualdades en la atención oncológica, el Comité recomendó ampliar el acceso a los inhibidores del punto de control inmunitario PD-1/PD-L1, una clase de fármacos que ayudan al sistema inmunitario a reconocer y atacar con mayor eficacia las células cancerosas. Se ha incorporado el pembrolizumab a la Lista de Medicamentos Esenciales como monoterapia de primera línea para el cáncer de cuello uterino metastásico, el cáncer colorrectal metastásico y el carcinoma pulmonar no microcítico metastásico, patología para la que se incluyen el atezolizumab y el cemiplimab como alternativas terapéuticas.

Además, se analizaron estrategias destinadas a mejorar el acceso a los tratamientos contra el cáncer y su asequibilidad; a la vez que se estudiaron estrategias clínicas y de sistemas de salud basadas en la evidencia, entre ellas para optimizar las dosis, con el fin de mejorar el acceso. Las estrategias clínicas pueden aplicarse de inmediato para obtener ventajas antes, sobre todo en los lugares con escasos recursos.

Medicamentos contra la diabetes y la obesidad

Por otra parte, la diabetes y la obesidad se encuentran entre los retos más urgentes para la salud mundial. En 2022, más de 800 millones de personas tenían diabetes, en la mitad de los casos no tratada, mientras que más de 1000 millones de personas padecen obesidad, un problema cuyas tasas aumentan con especial rapidez en los países de ingresos bajos y medianos. Estas dos afecciones están estrechamente vinculadas y pueden causar graves problemas de salud, como cardiovasculopatías e insuficiencia renal.

Uno de los últimos hallazgos científicos demostró que un grupo de fármacos denominados agonistas del receptor del péptido glucagonoide de tipo 1 (GLP-1) puede ayudar a las personas con diabetes de tipo 2 a mejorar el control de su glucemia, reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares y renales, favorecer la pérdida de peso e incluso disminuir el riesgo de muerte prematura, sobre todo si tienen insuficiencia renal o cardíaca.

Es por ello que se han incorporado a la Lista de Medicamentos Esenciales agonistas del receptor GLP-1, como la semaglutida, la dulaglutida y la liraglutida, así como la tirzepatida, que actúa como agonista de este receptor y también del péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa. Estos fármacos se prescriben como hipoglucemiantes a adultos con diabetes sacarina de tipo 2 a quienes se ha diagnosticado insuficiencia renal crónica o una cardiovasculopatía y, además, obesidad (definida como un índice de masa corporal ≥ 30 kg/m²). Ahora, los países cuentan con una orientación clara sobre los pacientes que más se pueden beneficiar de estos tratamientos.

Sin embargo, el alto precio de algunos fármacos como semaglutida y tirzepatida resulta un obstáculo para el acceso a ellos. Por este motivo, fomentar la competencia con genéricos ayuda a abaratar costos y acercar estos tratamientos a la atención primaria, sobre todo en zonas desatendidas.

Deusdedit Mubangizi, Director de Políticas y Normas para Medicamentos y Productos de Salud de la OMS, explicó: “Una gran parte del gasto directo de las familias en enfermedades no transmisibles se destina a medicamentos, incluidos algunos que se han clasificado como esenciales y que, en principio, deberían ser asequibles para cualquier persona. Para ofrecer un acceso equitativo a los medicamentos esenciales se necesitan una respuesta igualitaria de los sistemas de salud, una fuerte voluntad política, cooperación multisectorial y programas centrados en las personas que permitan atender a todos”.

Además de las nuevas incorporaciones, en el siguiente resumen ejecutivo se detallan modificaciones y eliminaciones de fármacos y formulaciones, así como las decisiones de no recomendar ciertos productos.

Fuente: OPS/PAHO.