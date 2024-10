Vendedores ambulantes protestan frente a la terminal y exigen poder trabajar Según explican, desde hace más de 4 años trabajan en la zona sin inconvenientes. Ahora denuncian que los responsables de la estación de colectivos rechazan su presencia.

Un grupo de vendedores ambulantes comenzó hoy una protesta en las inmediaciones de la terminal nueva reclamando el derecho a seguir trabajando en la zona. Patricia, una de las vendedoras, expresó su indignación frente a lo que consideró una situación de violencia y acoso por parte de las autoridades municipales. “No nos dejan trabajar. Ayer vinieron y tiraron el aceite; casi queman a mi mamá, que es una persona mayor”, relató Patricia.

La manifestante explicó que llevan alrededor de 15 años en la zona y que esta es su única fuente de ingresos. “Yo no tengo plan, no cobro nada. Soy madre sola y peleo día a día para que a mi hija no le falte nada”, declaró.

Los vendedores anunciaron que, de no recibir una respuesta favorable, planean continuar con el corte de calles. “Vamos a cortar hasta que nos den una respuesta. Si nos sacan, ¿de qué vivimos?”, finalizó Patricia.