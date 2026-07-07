Tucumán estalló de alegría: Plaza Independencia fue el epicentro del festejo tras la clasificación de Argentina Miles de hinchas celebraron en el corazón de la capital tucumana el agónico triunfo por 3-2 frente a Egipto. La emoción se trasladó a las calles con banderas, bocinazos y cánticos que se extendieron por distintos barrios.

Tras el dramático triunfo de la Selección Argentina por 3 a 2 frente a Egipto, Tucumán se vistió de celeste y blanco para celebrar la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. Apenas el árbitro marcó el final del encuentro, miles de personas comenzaron a llegar a Plaza Independencia, donde se desató una verdadera fiesta cargada de emoción, desahogo y euforia.

Con banderas argentinas, camisetas de la Selección, bombos y bengalas, los hinchas coparon el principal paseo de la capital tucumana. Familias, grupos de amigos y jóvenes celebraron unidos el sufrido pase de la “Scaloneta”, que logró revertir un 2-0 en contra para sellar una clasificación que quedará en el recuerdo de los fanáticos.

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Los festejos no se limitaron al microcentro. Desde distintos barrios de San Miguel de Tucumán se hicieron sentir los bocinazos, las caravanas de autos y motos, las banderas flameando por las ventanillas y los tradicionales cánticos que inundaron las principales avenidas. La locura mundialista volvió a apoderarse de la provincia, que ahora sueña con seguir acompañando el camino de la Selección en busca de un nuevo título.