Tucumán celebra la Fiesta Patria con El Chaqueño, Galleguillo y La Beriso El 8 de julio, desde las 14:30, en la Plaza Independencia, destacados artistas nacionales y tucumanos serán protagonistas de los festejos populares en la antesala del 210° Aniversario de la Independencia.

En el marco de las celebraciones por el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, el Gobierno de Tucumán invita a toda la comunidad a participar de una nueva edición de la Fiesta Patria, un encuentro pensado para disfrutar en familia con música en vivo, artistas de primer nivel y una amplia propuesta cultural.

La celebración tendrá lugar el martes 8 de julio, a partir de las 14:30 horas, en Plaza Independencia, donde miles de tucumanos y visitantes podrán compartir una jornada cargada de identidad, tradición y emoción, en la víspera de una de las fechas más trascendentales de la historia nacional.

El escenario principal reunirá a reconocidos referentes de la música argentina, entre ellos: El Chaqueño Palavecino, Sergio Galleguillo y La Beriso, quienes ofrecerán espectáculos que recorrerán el folklore y el rock nacional. La programación también incluirá las presentaciones de Filito, Las Ídolas del K-Pop, Avelinos 3G, Coqui Sosa, Cecilia Paliza y una destacada participación de artistas tucumanos, poniendo en valor el talento local.

La Fiesta Patria forma parte de las actividades organizadas por el Gobierno provincial para conmemorar un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, reafirmando el papel de Tucumán como cuna de la libertad argentina y promoviendo un espacio de encuentro para las familias, el turismo y la cultura.

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Quienes no puedan asistir de manera presencial podrán seguir la transmisión en vivo a través de la cuenta oficial de YouTube @prensatucuman, acercando los festejos a toda la provincia y al país.

Fuente Comunicación Tucumán