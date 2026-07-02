La UIT informó que se aseguró una alternativa para el suministro de gas a la industria La entidad destacó las gestiones encabezadas por el Gobierno de Tucumán para garantizar el abastecimiento de gas natural al sector productivo. No obstante, advirtió que el alto costo del suministro continúa siendo una preocupación para la competitividad de las empresas del Norte.

La Unión Industrial de Tucumán (UIT) informó que, a partir de las gestiones impulsadas por el Gobierno provincial, se logró avanzar en una alternativa que permitirá garantizar la disponibilidad de gas natural para las industrias tucumanas. La entidad señaló que este paso representa un alivio para el sector, en un contexto marcado por las restricciones en el suministro energético.

Según detalló la UIT, el avance fue posible tras las reuniones que el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, mantuvo con distintos actores del sistema energético nacional. Estas gestiones fueron promovidas por la preocupación expresada por el gobernador Osvaldo Jaldo ante el impacto que la falta de gas venía generando sobre la actividad productiva de la provincia.

En ese marco, autoridades de la Unión Industrial de Tucumán y de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA) participaron de un encuentro con representantes de una empresa del sector energético nacional. Durante la reunión, la firma manifestó contar con disponibilidad de volúmenes de gas destinados a abastecer tanto al sector citrícola como al resto de las industrias nucleadas en la entidad.

Desde la UIT consideraron que este avance constituye un paso importante para garantizar la continuidad de la producción. Sin embargo, remarcaron que la principal preocupación sigue siendo el elevado costo del suministro, ya que los valores actuales afectan de manera significativa la competitividad de las industrias radicadas en el Norte Argentino.

MIRA TAMBIÉN Viernes muy frío en Tucumán: la máxima apenas rozará los 9 grados

Finalmente, la institución reiteró el pedido al Gobierno nacional para que contemple la realidad productiva de la región. Recordó que Tucumán atraviesa el período de mayor actividad de sus principales economías regionales, la zafra azucarera y la campaña citrícola, de las que dependen más de 150.000 puestos de trabajo directos. En ese sentido, la UIT, presidida por Jorge Rocchia Ferro, reafirmó su compromiso de continuar trabajando junto al Gobierno provincial y los distintos actores del sector para asegurar un abastecimiento energético competitivo, sostener el empleo y brindar previsibilidad a la producción.