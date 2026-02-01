Violencia en el penal de Concepción: asesinaron a un interno durante una pelea con “puntas” carcelarias La víctima, Leandro Robles, falleció en el hospital tras recibir heridas fatales. El agresor, Franco Almirón, cumple una condena por homicidio y será imputado en las próximas horas.

Un hecho de sangre sacudió este sábado a la Unidad Penitenciaria N° 3 de la ciudad de Concepción. Un interno fue asesinado por otro recluso durante una violenta disputa ocurrida a primera hora de la mañana.

El Ministerio Público Fiscal, a través de la Fiscalía de Homicidios de Feria a cargo de Gerardo Salas, informó que el incidente se registró alrededor de las 08:30 horas. La víctima fatal fue identificada como Leandro Santiago Robles, quien se encontraba privado de su libertad cumpliendo una condena por el delito de amenazas agravadas.

El ataque

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hecho tuvo lugar en el denominado “sector de conducta” del penal. Allí, Robles y otro interno, identificado como Franco Santiago Almirón (29), protagonizaron una pelea en la que se ocasionaron lesiones recíprocas utilizando armas de fabricación casera, conocidas comúnmente como “puntas carcelarias”.

Robles se llevó la peor parte del enfrentamiento. Debido a las heridas de gravedad recibidas, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Concepción, donde los médicos confirmaron su fallecimiento poco después.

Investigación en curso

El agresor, Franco Almirón, quien ya purga una condena por homicidio agravado dictada por el Centro Judicial Capital, permanece bajo estricta custodia. Se espera que en las próximas horas se realice la audiencia de formulación de cargos en su contra por este nuevo crimen.

En el lugar de los hechos interviene el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) por pedido de la Fiscalía, bajo la supervisión de la auxiliar de fiscal, Constanza Díaz, para recolectar pruebas y esclarecer la mecánica del ataque.