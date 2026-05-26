Violento motín y toma de rehenes en el Instituto Cura Brochero de Benjamín Paz Un grupo de nueve menores inició un violento motín que incluyó la toma de pabellones y la retención de un trabajador del centro. Un efectivo del Servicio Penitenciario resultó herido al caer desde una altura de cuatro metros durante el operativo.

Un violento motín estalló anoche, a partir de las 21 horas, en el Instituto Cura Brochero, ubicado dentro del complejo penitenciario de Benjamín Paz, en el departamento de Trancas. Según la información brindada, un grupo de nueve menores que se encontraban alojados en el lugar tomó el control de un pabellón y del área de enfermería, escalando la tensión hasta secuestrar a un trabajador del centro.

El comisario principal Martín Villarreal, jefe de la Zona 1, explicó que la revuelta fue iniciada por dos internos de apellidos Olmos y Coronel, quienes redujeron al celador Esteban Aguilera, amenazándolo con un arma blanca en el cuello, mientras el resto del grupo procedía a realizar destrozos en la infraestructura del edificio.

El operativo y el herido

Ante la gravedad de la situación, se desplegó un fuerte operativo que incluyó personal de la comisaría de Vipos, Trancas, la Infantería y el cuerpo especial de la Infantería Norte. Al ingresar al pabellón 8, donde se habían atrincherado los menores, los agentes fueron recibidos con una “lluvia de elementos contundentes”, incluyendo piedras, botellas de vidrio, herramientas, machetes y matafuegos.

La nota dramática de la jornada la protagonizó el cabo Patricio Robles, integrante del grupo especial del Servicio Penitenciario. Mientras intentaba subir al techo del recinto para verificar que no hubiera internos intentando fugarse, cayó accidentalmente desde una altura aproximada de cuatro metros, impactando pesadamente contra el suelo. El efectivo sufrió lesiones de consideración en su rostro y fue trasladado al Hospital Padilla, donde permanece bajo observación.

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Situación actual

La policía logró finalmente reducir a los nueve amotinados y rescatar al celador Aguilera, quien resultó ileso. El director del Instituto Ignacio Perea se hizo presente en el lugar para evaluar los daños materiales, los cuales ya fueron comunicados a la Unidad Fiscal Criminal N° 2, a cargo de Facundo González.

La fiscalía ha ordenado el trabajo de criminalística y el secuestro de todos los elementos utilizados durante el motín, disponiendo además que se informe lo ocurrido a cada una de las unidades fiscales de las que dependen los menores procesados.

Con información de La Gaceta.