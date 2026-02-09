Vuelta a clases: hoy arranca el operativo para tramitar el Boleto Educativo Municipal en la Capital La Municipalidad de San Miguel de Tucumán inicia este lunes la inscripción y entrega de tarjetas SUBEM para alumnos de primaria y secundaria. El trámite es presencial, por orden alfabético y permite viajar gratis en las líneas 1 a la 19.

De cara al inicio del ciclo lectivo 2026, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán pone en marcha este lunes 9 de febrero el operativo para la gestión del Boleto Educativo Municipal (BEM). El beneficio alcanza a más de 40.000 niños y adolescentes que residen en la capital y asisten a establecimientos públicos de la ciudad.

El programa SUBEM permite a los estudiantes viajar de manera gratuita en las líneas urbanas de ómnibus (de la 1 a la 19) para asistir a clases. La atención se realizará en la oficina de la Dirección de Respuesta Rápida, ubicada en calle San Lorenzo 1270, en el horario corrido de 8 a 18 horas.

Cronograma de atención por apellido

Para organizar la demanda, el municipio dispuso un esquema de atención según la letra inicial del apellido del alumno:

Desde la repartición aclararon que, en caso de no poder asistir en la fecha asignada, la entrega continuará durante las semanas posteriores respetando el mismo orden alfabético.

Requisitos para el trámite

Renovación (quienes ya tenían el beneficio): Deben presentar la libreta escolar que certifique el pase de grado y la tarjeta plástica utilizada en el ciclo lectivo anterior.

Primera vez: Deben llevar una constancia de alumno regular. El plástico de la tarjeta SUBEM se entregará de manera gratuita.