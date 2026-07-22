Renovarán tres puentes para mejorar la seguridad en barrios del sur de la Capital tucumana Se trata de las estructuras ubicadas sobre el canal de la Termoeléctrica, que corre paralelo a la avenida Jujuy y la calle López Mañan. Las obras tienen como objetivo favorecer el normal escurrimiento del agua para prevenir anegamientos y optimizar la seguridad vial.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán pondrá en marcha un plan de renovación de tres puentes ubicados sobre el canal de la Termoeléctrica, en la zona sur de la ciudad, con el objetivo de mejorar la seguridad de peatones y conductores y optimizar la infraestructura urbana en un sector transitado diariamente por vecinos de distintos barrios.

El anuncio fue realizado este martes por la intendente Rossana Chahla, tras encabezar una reunión de trabajo con autoridades y equipos técnicos de la Secretaría de Obras Públicas, quienes tendrán a cargo la ejecución del proyecto.

La intervención alcanzará a los puentes utilizados por habitantes de los barrios San Alberto, José Hernández, Mitre y Palmeras, y se desarrollará en distintas etapas.

“Renovaremos tres puentes sobre el canal de la Termoeléctrica, en la zona sur de nuestra ciudad, utilizados diariamente por vecinos de los barrios San Alberto, José Hernández, Mitre y Palmeras. Las obras se desarrollarán de manera progresiva”, informó la jefa municipal.

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La primera etapa contempla la construcción de un nuevo puente peatonal sobre el canal, a la altura de calle Cangallo, entre Rioja y Alberdi. La actual estructura será reemplazada por un puente de hormigón premoldeado y de luz libre, es decir, sin columnas dentro del cauce, lo que permitirá mejorar el escurrimiento del agua y disminuir el riesgo de obstrucciones.

“Comenzaremos por el puente peatonal ubicado sobre el canal, a la altura de calle Cangallo, entre Rioja y Alberdi. Allí construiremos un puente completamente nuevo, de hormigón premoldeado y de luz libre, es decir, sin columnas dentro del cauce. Esto permitirá favorecer el normal escurrimiento del agua y evitar obstáculos en el canal. Además, incorporaremos iluminación LED y realizaremos trabajos de paisajismo en todo el entorno”, detalló Chahla.

Posteriormente, el Municipio avanzará con la reconstrucción del puente peatonal ubicado en calle Mercedes de San Martín, cuya estructura presenta un importante deterioro.

“Luego avanzaremos sobre el puente ubicado en calle Mercedes de San Martín y el Canal de la Termoeléctrica. La estructura actual, que se encuentra en malas condiciones, será reemplazada por un nuevo puente peatonal de características similares al de calle Cangallo, brindando mayor seguridad y mejores condiciones de circulación para los vecinos”, explicó la intendente.

El plan también incluye la intervención del puente vehicular de calle Artaza, donde se ejecutarán obras destinadas a reforzar la seguridad vial y peatonal.

“También intervendremos el puente vehicular de calle Artaza y el Canal de la Termoeléctrica, donde realizaremos una jerarquización integral. Reconstruiremos y renovaremos los elementos de seguridad y las barandas para brindar mayor protección a peatones y conductores y prevenir riesgos de caídas hacia el canal. La intervención incluirá, además, nueva iluminación LED y mejoras paisajísticas en el sector”, precisó.

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La jefa municipal remarcó que estas obras forman parte del plan de mejora de la infraestructura barrial que impulsa su gestión. “Seguimos llevando adelante obras que mejoran la infraestructura de nuestros barrios, priorizando la seguridad y construyendo una ciudad más conectada y segura para todos”, concluyó.

El canal de la Termoeléctrica constituye una vía estratégica para el drenaje pluvial de la zona sur de la Capital, ya que conduce el agua hacia el canal Bernabé Aráoz. Debido a esa función, la Municipalidad realiza periódicamente tareas de limpieza, desmalezado y mantenimiento para garantizar su correcto funcionamiento y prevenir anegamientos.

Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán