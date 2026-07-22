Intensifican las tareas de mantenimiento en las escuelas de la provincia Desde el Ministerio de Educación aseguraron que las clases comenzarán con normalidad.

Con el objetivo de que el segundo semestre del ciclo lectivo comience con normalidad, el Gobierno de Tucumán intensificó durante el receso invernal los trabajos de mantenimiento y refacción en establecimientos educativos de toda la provincia. Las tareas incluyen desde reparaciones menores hasta obras integrales, con prioridad en las escuelas del interior y en aquellos edificios que presentaban mayores necesidades.

Durante una recorrida por la Escuela Manuel de Arroyo y Pinedo, la ministra de Educación, Susana Montaldo, destacó que las intervenciones se realizaron de manera coordinada con el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio del Interior, municipios y comunas, con el propósito de dejar los establecimientos en condiciones antes del regreso a las aulas.

“Estamos poniendo a punto las escuelas con colocación de vidrios, pintura, arreglos de paredes y trabajos en las cubiertas, entre otras mejoras. Queremos que los chicos vuelvan a clases con los edificios en condiciones”, señaló la funcionaria.

Montaldo explicó que actualmente se ejecutan trabajos simultáneos en unas 30 escuelas, aunque el operativo alcanza a un número mayor de establecimientos con distintos niveles de intervención. En algunos casos también se realizan podas de árboles y tareas de nivelación de terrenos para mejorar la seguridad y el acceso a los edificios.

La ministra remarcó además que el mantenimiento de las escuelas debe ir acompañado por un compromiso de toda la comunidad educativa. “Queremos que cada institución tenga un proyecto para cuidar el edificio. La escuela es el segundo hogar y allí también se aprende a respetar los espacios públicos, algo fundamental para construir una provincia más limpia y ordenada”, sostuvo.

Más de 60 escuelas con intervenciones y obras millonarias

El subdirector de Coordinación Técnica de Infraestructura Escolar, Hernán Parajón, detalló que durante el receso se reforzaron los equipos de trabajo por pedido del gobernador Osvaldo Jaldo y de la cartera educativa.

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Según precisó, alrededor de 60 escuelas recibieron intervenciones menores, mientras que se ejecutan siete obras integrales con una inversión cercana a $411 millones, destinadas a refacciones de mayor envergadura, como cambio de techos, construcción de aulas y mejoras estructurales.

A esto se suman tres grandes obras financiadas por Nación, próximas a inaugurarse, por un monto de $3.500 millones, y otras cuatro en ejecución, cuya inversión supera los $2.500 millones.

Parajón recordó que el sistema educativo provincial cuenta con 1.000 edificios escolares, donde funcionan aproximadamente 1.700 establecimientos y asisten unos 350.000 alumnos de gestión estatal, por lo que las necesidades de mantenimiento son permanentes.

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“Esperamos intervenir entre 40 y 50 escuelas más durante la segunda mitad del año, porque constantemente aparecen nuevas necesidades”, indicó.

El funcionario señaló que la prioridad se fijó en las escuelas del interior y en aquellas donde las condiciones edilicias requerían obras urgentes para garantizar el funcionamiento normal y la seguridad de estudiantes y docentes.

Las clases comenzarán con normalidad

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Consultada sobre la posibilidad de que algunas obras demoraran el reinicio de las actividades, Montaldo descartó esa posibilidad.

“No se va a postergar la vuelta a clases. Justamente los trabajos más importantes, como las reparaciones de techos, se realizaron durante estas dos semanas de receso. Si queda algún detalle, los equipos trabajarán incluso durante el fin de semana”, aseguró.

La ministra también informó que avanzan las obras en la Escuela Normal y en la Escuela de Bellas Artes, donde ya fueron reparadas cubiertas, paredes y sectores de circulación, mientras restan únicamente algunos trabajos específicos.

Más psicólogos y foco en la salud mental

Durante el contacto con la prensa, Montaldo también se refirió a otros temas de la agenda educativa. Confirmó que este año se incorporaron 50 psicólogos al sistema y explicó que, aunque no es posible contar con un gabinete psicopedagógico en cada escuela, los equipos trabajan por circuitos y articulan con hospitales y CAPS cuando se requieren tratamientos de mayor complejidad.

Asimismo, advirtió sobre el crecimiento de la ludopatía en adolescentes y aseguró que el Ministerio desarrolla acciones preventivas junto al Ministerio de Seguridad, con especial énfasis en el trabajo con las familias sobre el uso responsable de celulares y redes sociales.

Fuente La Gaceta