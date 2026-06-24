24 de junio, el día más argentino de todos: la fecha en la que confluyen Messi, Gardel, Riquelme y Fangio El calendario nacional marca una jornada irrepetible llena de mística e identidad. Los nacimientos de máximos ídolos del deporte y la cultura se cruzan con tragedias musicales, hazañas mundialistas y gestas históricas, convirtiendo a este día en un verdadero símbolo patrio.

El 24 de junio no es una fecha más en el calendario nacional. A lo largo de la historia, este día se ha transformado en un verdadero santuario de las efemérides argentinas, una jornada mágica y nostálgica donde confluyen nacimientos de figuras rutilantes del deporte, la literatura y la música urbana, entrelazados con fallecimientos que marcaron a fuego la cultura popular y proezas que quedaron grabadas en la memoria colectiva.

A continuación, un repaso por los grandes hitos que convierten al 24 de junio en el día más argentino de todos.

Ídolos que llegaron al mundo un 24 de junio

La coincidencia de nacimientos de máximos referentes de la pasión nacional en este día es, cuanto menos, asombrosa:

Lionel Messi (1987): El astro rosarino cumple 39 años en la jornada de hoy. El capitán argentino llega a este aniversario en medio de una Copa del Mundo 2026 histórica, habiéndose convertido recientemente en el máximo goleador en la historia de los Mundiales (con 18 tantos) y liderando a la Selección hacia los 16avos de final.

El astro rosarino cumple 39 años en la jornada de hoy. El capitán argentino llega a este aniversario en medio de una Copa del Mundo 2026 histórica, habiéndose convertido recientemente en el máximo goleador en la historia de los Mundiales (con 18 tantos) y liderando a la Selección hacia los 16avos de final. Juan Román Riquelme (1978): Nacido en San Fernando, el histórico “10” se erigió como uno de los máximos ídolos de Boca Juniors, club donde brilló como jugador y en el que hoy se desempeña como presidente.

Nacido en San Fernando, el histórico “10” se erigió como uno de los máximos ídolos de Boca Juniors, club donde brilló como jugador y en el que hoy se desempeña como presidente. Juan Manuel Fangio (1911): El oriundo de Balcarce y quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 es una de las mayores leyendas del automovilismo global. En su honor, cada 24 de junio se celebra en el país el Día del Piloto Argentino .

El oriundo de Balcarce y quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 es una de las mayores leyendas del automovilismo global. En su honor, cada 24 de junio se celebra en el país el . Ernesto Sabato (1911): La pluma ilustre nacida en Rojas (Buenos Aires). Físico, escritor, ensayista y una de las voces intelectuales más relevantes de Argentina. Presidió la CONADEP, impulsando el histórico informe Nunca Más .

La pluma ilustre nacida en Rojas (Buenos Aires). Físico, escritor, ensayista y una de las voces intelectuales más relevantes de Argentina. Presidió la CONADEP, impulsando el histórico informe . Juan Bautista Cabral (1789): El heroico soldado nacido en Corrientes, recordado eternamente por haber dado su vida para salvar al general José de San Martín en el histórico Combate de San Lorenzo.

El heroico soldado nacido en Corrientes, recordado eternamente por haber dado su vida para salvar al general José de San Martín en el histórico Combate de San Lorenzo. Duki (1996): Representando a las nuevas generaciones, Mauro Ezequiel Lombardo nació en el barrio de Almagro y se convirtió en uno de los pioneros del trap argentino, siendo una figura central en la explosión global de la música urbana nacional.

Tragedias que convirtieron a los artistas en mitos

La otra cara del 24 de junio está atravesada por el dolor y el luto popular, marcando la partida de dos de los cantantes más importantes que dio nuestro suelo:

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Carlos Gardel (1935): El máximo exponente del tango perdió la vida en un trágico accidente aéreo en Medellín, Colombia. Esta tragedia lo elevó a la categoría de mito eterno. En conmemoración a su fallecimiento, hoy se celebra el Día del Cantor Nacional Argentino .

El máximo exponente del tango perdió la vida en un trágico accidente aéreo en Medellín, Colombia. Esta tragedia lo elevó a la categoría de mito eterno. En conmemoración a su fallecimiento, hoy se celebra el . Rodrigo Bueno (2000): A los 27 años y en el pico absoluto de su fama, el “Potro” cordobés falleció víctima de un accidente de tránsito en la autopista Buenos Aires-La Plata, dejando una huella imborrable en la historia del cuarteto y la música tropical.

Hazañas deportivas y proezas aeronáuticas

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, la fecha también alberga acontecimientos que despertaron la euforia y el orgullo de la Nación:

El triunfo ante Brasil en Italia 1990: Un 24 de junio, pero de 1990, la Selección argentina eliminaba a su clásico rival en los octavos de final del Mundial. El partido disputado en Turín quedó inmortalizado por la legendaria apilada de Diego Armando Maradona, quien asistió magistralmente a Claudio Paul Caniggia para sellar el 1 a 0 definitivo.

Un 24 de junio, pero de 1990, la Selección argentina eliminaba a su clásico rival en los octavos de final del Mundial. El partido disputado en Turín quedó inmortalizado por la legendaria apilada de Diego Armando Maradona, quien asistió magistralmente a Claudio Paul Caniggia para sellar el 1 a 0 definitivo. El primer cruce aéreo de los Andes (1916): El piloto platense Eduardo Bradley y el mendocino Ángel María Zuloaga lograron una proeza sin precedentes al cruzar la imponente Cordillera de los Andes por aire, a bordo de un globo aerostático. Un hito absoluto de la aviación nacional.

En resumen: Messi, Riquelme, Fangio, Sabato, Duki, Cabral, Gardel, Rodrigo, Maradona, Caniggia, Bradley y Zuloaga. El 24 de junio funciona como un crisol inigualable donde el deporte, la cultura, el arte y el coraje se unen en un solo grito de identidad argentina.