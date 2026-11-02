Arrancó el Cyber Monday: tres días de superdescuentos, cuotas sin interés y más de 15.000 promociones Hasta el miércoles 4 de noviembre, cerca de 800 empresas ofrecen rebajas y planes de financiación en múltiples rubros. El sector turístico y la tecnología lideran las expectativas de ventas con agresivas opciones de pago.

Una nueva edición del Cyber Monday comenzó este lunes en todo el país, desplegando un abanico que supera las 15.000 promociones y cuenta con la participación de cerca de 800 compañías de diversos sectores. La megacampaña de rebajas online se mantendrá activa durante 72 horas, finalizando el próximo miércoles 4 de noviembre.

Organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la propuesta comercial de este año se destaca por una fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas, las cuales representan el 47% de las marcas registradas. Las opciones de financiamiento y las rebajas abarcan rubros clave como alimentos, tecnología, indumentaria, artículos del hogar y pasajes turísticos.

La expectativa del sector es altísima: según las estimaciones de la industria, la concentración de demanda durante estas tres jornadas suele equiparar el volumen transaccional de tres semanas completas de ventas ordinarias.

Herramientas para no perderse ninguna oferta

Para facilitar la navegación frente a la inmensa cantidad de opciones, la plataforma oficial dispuso de segmentos temáticos y herramientas específicas orientadas al consumidor. Entre ellas se destacan las rebajas por tiempo limitado (como las MegaOfertas Bomba, Noche Bomba y Mega BOOM), filtros interactivos para ordenar artículos por valor o buscar promociones de 2×1 y 3×2, y un filtro especial para ubicar descuentos según la entidad bancaria o billetera virtual.

MIRA TAMBIÉN Confirmaron la muerte de Agustín Randazzo, el argentino desaparecido tras el choque de trenes

Además, este año se integró a “Cybot”, un asistente virtual basado en inteligencia artificial diseñado para recomendar productos y orientar la búsqueda de las mejores oportunidades.

El turismo y la tecnología pican en punta

De cara a la próxima temporada de verano, el rubro turístico concentra una de las mayores demandas. Las agencias y plataformas del sector habilitaron esquemas de hasta 18 cuotas sin interés en vuelos de cabotaje, planes de pago extendidos hasta 2027 para paquetes internacionales, reducciones tarifarias de hasta un 20% para viajes a Brasil y rebajas del 30% en pasajes de ómnibus de larga distancia.

Por su parte, las entidades bancarias desplegaron acuerdos agresivos para incentivar el consumo tecnológico y de equipamiento para el hogar, ofreciendo esquemas de 18 y hasta 24 cuotas sin interés en electrónica y línea blanca, sumado a reintegros que alcanzan el 30% en comercios seleccionados.