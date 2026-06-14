Un dramático accidente aéreo conmocionó este domingo a la ciudad de Río de Janeiro y generó fuerte repercusión internacional al confirmarse las identidades de las primeras víctimas. Al menos seis personas murieron tras el choque de dos helicópteros en pleno vuelo en la zona de Recreio dos Bandeirantes, y entre los fallecidos se encuentran el reconocido creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, popularmente conocido como “Gaspi”, y el cantante estadounidense Oliver Tree.

Ambas figuras contaban con una masiva popularidad en las plataformas digitales, acumulando millones de seguidores alrededor del mundo, lo que transformó rápidamente la noticia en un suceso de impacto global.

Las reconocidas víctimas del accidente

Las autoridades locales fueron las encargadas de dar a conocer los nombres a primera hora de la tarde, confirmando la presencia de las dos celebridades en el trágico vuelo:

Gaspi (Gaspar Prim Díaz): El joven creador de contenido argentino había forjado su fama a través de su humor irreverente y sumamente provocador. Sus videos virales se caracterizaban por acercamientos espontáneos, e incomódos, a desconocidos en las calles de Buenos Aires, popularizando su inconfundible voz grave y su clásico saludo: “Buenass” .

El joven creador de contenido argentino había forjado su fama a través de su humor irreverente y sumamente provocador. Sus videos virales se caracterizaban por acercamientos espontáneos, e incomódos, a desconocidos en las calles de Buenos Aires, popularizando su inconfundible voz grave y su clásico saludo: . Oliver Tree: El músico y cineasta estadounidense se había consolidado en la industria no solo por sus éxitos musicales, sino también por su personalidad marcadamente excéntrica y su imagen casi caricaturesca, destacándose por sus peinados extravagantes y vestimentas exageradas.

Los detalles del brutal impacto

La fatal colisión se produjo a las 8:59 de la mañana (hora local y de Argentina), desencadenando un despliegue masivo de los equipos de rescate y emergencia. Según detalló el Cuerpo de Bomberos, el saldo provisorio es de seis víctimas fatales: cinco de ellas fueron halladas dentro de una de las aeronaves, mientras que la sexta se encontraba en el segundo helicóptero, el cual se precipitó a unos 100 metros del primer punto de impacto.

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La violencia del siniestro aéreo dejó imágenes de extrema destrucción en la zona urbana. Uno de los helicópteros cayó directamente sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos y estalló en llamas. El fuego se propagó rápidamente, alcanzando e incendiando a unos 20 automóviles que se encontraban en el lugar.

La magnitud del impacto fue tal que una espesa columna de humo negro se elevó y fue visible desde múltiples puntos de la ciudad. Además, la fuerza del choque provocó que diversas partes de las aeronaves salieran despedidas en distintas direcciones, impactando contra edificios residenciales y comerciales ubicados en las cercanías.

Actualmente, los equipos de bomberos y peritos aeronáuticos continúan trabajando intensamente en el área para asegurar el perímetro y determinar las causas exactas que provocaron la colisión, en lo que ya se clasifica como uno de los accidentes aéreos más graves registrados este año en Brasil.