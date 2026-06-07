Día del Periodista: por qué se celebra el 7 de junio en la Argentina y la historia detrás Mientras que en el resto del mundo se conmemora en septiembre, nuestro país eligió esta fecha en honor a Mariano Moreno y la fundación de "La Gazeta de Buenos-Ayres" en 1810. Cómo surgió el primer diario de la etapa independentista.

Cada 7 de junio se celebra en la Argentina el Día del Periodista, una jornada dedicada a reconocer la labor de quienes ejercen la profesión de informar. A diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo, donde la fecha oficial internacional es el 8 de septiembre, nuestro país cuenta con su propia efeméride, arraigada profundamente en los cimientos de la historia nacional.

El origen de esta conmemoración se remonta al año 1810, en plena efervescencia de la Revolución de Mayo. Apenas un par de semanas después del histórico 25 de mayo, el Primer Gobierno Patrio advirtió la necesidad imperiosa de contar con un medio de comunicación para dar a conocer sus acciones. Fue entonces cuando la Primera Junta dictó un decreto que dispuso la creación y distribución del primer diario argentino.

El rol de “La Gazeta” y la figura de Mariano Moreno

La enorme responsabilidad de llevar adelante este proyecto periodístico recayó sobre Mariano Moreno, abogado, político y uno de los próceres con mayor visión independentista de nuestra historia. Exactamente el 7 de junio de 1810, se imprimió y publicó la primera edición de “La Gazeta de Buenos-Ayres”.

A través de las páginas de este periódico fundacional, Moreno buscaba cumplir objetivos claros y estratégicos para la incipiente nación:

Difundir el accionar del gobierno: Comunicar las políticas y decisiones de la junta revolucionaria a los ciudadanos.

Comunicar las políticas y decisiones de la junta revolucionaria a los ciudadanos. Exponer visiones geopolíticas: Plantear de manera pública sus puntos de vista sobre los acuerdos comerciales con Inglaterra, considerándolos fundamentales para hacer sostenible la anhelada independencia de la corona española.

“La Gazeta de Buenos-Ayres” se imprimió de manera ininterrumpida en la ciudad de Buenos Aires durante más de una década. Su ciclo finalizó en 1821, cuando Bernardino Rivadavia tomó la decisión de sustituirla por el “Registro Oficial”.

¿Cuándo se oficializó el festejo?

Si bien el hito histórico que le da sentido a la fecha ocurrió en 1810, la instauración formal del Día del Periodista en la Argentina tardó más de un siglo en concretarse.

Fue recién en el año 1938, durante la celebración del Primer Congreso Nacional de Periodistas, cuando los trabajadores de prensa de todo el país acordaron establecer definitivamente el 7 de junio como la fecha para conmemorar y reivindicar su labor, en un justo homenaje al prócer que encendió la llama del periodismo nacional.