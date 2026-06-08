Tensión en las Cataratas del Iguazú: se le cayó el celular al agua, saltó la valla para buscarlo y lo expulsaron El arriesgado episodio ocurrió del lado brasileño del Parque Nacional. El turista cruzó las barandas de seguridad para recuperar su dispositivo, poniendo en riesgo su vida ante la mirada atónita de los presentes.

Un paseo que debía ser puramente de disfrute y conexión con la naturaleza en las Cataratas del Iguazú estuvo a punto de terminar en tragedia por una imprudencia extrema. Un turista saltó las vallas de contención y se arrojó al agua para recuperar su teléfono celular, en un hecho que generó máxima tensión y estupor entre el resto de los visitantes.

El insólito episodio se registró en el circuito de pasarelas que conduce a los saltos de agua del lado brasileño. Todo comenzó cuando a un visitante de esa misma nacionalidad se le resbaló su dispositivo móvil. Lejos de darlo por perdido, el hombre tomó la temeraria decisión de saltar la baranda de seguridad y descender hacia el agua para agarrarlo.

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Tensión en el circuito y asistencia de los presentes

Durante esos interminables segundos, la atención de los turistas se desvió por completo del imponente paisaje. Las miradas, y varias cámaras, se centraron en la arriesgada maniobra del sujeto de remera blanca, quien, tras recuperar su teléfono, tuvo que trepar la estructura metálica para intentar regresar al sendero habilitado y continuar con la excursión.

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En las imágenes, que rápidamente se viralizaron en las redes sociales, se puede observar cómo un grupo de personas que transitaba por el mismo sector se aglomeró junto a la baranda para asistirlo en el tramo final y ayudarlo a subir nuevamente a la pasarela. Tras el incidente, no trascendió información oficial sobre si el individuo requirió algún tipo de atención médica tras la caída.

La drástica medida de las autoridades

Una vez que tomaron conocimiento del hecho, las autoridades del Parque Nacional Iguazú actuaron en consecuencia y emitieron un contundente comunicado. En el escrito, remarcaron y recordaron a todos los visitantes que se encuentra “expresamente prohibido sobrepasar, trepar o sentarse en las barandas del sitio”.

“Tras conocer la situación, los profesionales intervinieron de inmediato, instruyeron al visitante sobre los procedimientos de seguridad y acompañaron al turista hasta el final del recorrido, momento en el que fue expulsado del parque”, sentenció la administración respecto a la sanción aplicada al imprudente protagonista.