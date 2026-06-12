Messi conmovió a los fanáticos con un video de la Selección musicalizado con un tema del Indio Solari A solo cuatro días del debut de Argentina en el Mundial 2026 frente a Argelia, el capitán compartió imágenes del entrenamiento acompañadas por "Encuentro con un ángel amateur". Un sentido homenaje al ícono del rock nacional a una semana de su fallecimiento.

A un paso del tan esperado debut en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026, Lionel Messi sacudió las redes sociales con una publicación que caló hondo en el sentimiento de los hinchas argentinos. El capitán de la Selección subió un video que no solo alimenta la ilusión mundialista, sino que también funciona como un emotivo homenaje.

Las imágenes publicadas corresponden al entrenamiento que el plantel dirigido por Lionel Scaloni realizó este jueves en la ciudad de Kansas. Sin embargo, lo que verdaderamente acaparó la atención y conmovió a los fanáticos fue la cortina musical elegida por el astro rosarino: “Encuentro con un ángel amateur”, uno de los temas más profundos de la etapa solista del Indio Solari junto a los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

El guiño musical de Messi cobra un significado histórico y melancólico, ya que se produce exactamente a una semana del fallecimiento del legendario líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, uniendo de esta manera dos de las pasiones más grandes del país: el fútbol y el rock.

La letra que tocó el corazón de los hinchas

La estrofa de la canción seleccionada por el “Diez” no tardó en viralizarse, desatando una ola de interpretaciones sobre el mensaje que el capitán busca transmitir en lo que podría ser su última cita mundialista y en medio de la defensa del título:

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“Empiezo por el final / Terminaré en el principio / Mis intereses, quizá / No fueron saludables / Yo ya no puedo cumplir / Hazañas que prometí / Solo seguir cantando”.

La mira puesta en el debut

En medio del duelo popular por la partida de un ícono absoluto de la cultura nacional, Messi dejó en claro su convicción de disfrutar cada momento con la camiseta celeste y blanca, y de ir por el máximo objetivo: el anhelado bicampeonato del mundo.

Tras la publicación, las plataformas digitales se inundaron de mensajes de aliento y agradecimiento por parte de los usuarios. Ahora, toda la ilusión está depositada en el próximo martes, cuando la Selección argentina salte al campo de juego para hacer su debut oficial frente al combinado de Argelia.