De Tucumán a la Luna: una estudiante de 18 años viajará a la India para construir un satélite espacial Eowlyn Montenegro superó un exigente proceso de selección internacional entre 12.000 jóvenes. Representará a la Argentina en el proyecto ShakthiSAT, cuyo objetivo es diseñar un dispositivo de exploración lunar y promover el rol de las mujeres en la ciencia.

La carrera espacial tiene una nueva representante argentina y es tucumana. A finales de agosto, Eowlyn Montenegro, una joven de 18 años oriunda de la provincia, viajará a la India para sumarse a un proyecto tecnológico internacional sin precedentes: la construcción de un satélite destinado a la exploración lunar.

“Lyn”, como le dicen sus conocidos, es alumna de séptimo año del Instituto Técnico de Aguilares (ITA) y fue seleccionada para integrar ShakthiSAT, una ambiciosa iniciativa impulsada por Space Kidz India. El programa tiene un doble propósito: desarrollar tecnología aeroespacial y promover activamente la participación de mujeres jóvenes en disciplinas científicas y tecnológicas (STEM).

Un arduo proceso de selección internacional

El camino para llegar a la India no fue sencillo. La convocatoria inicial reunió a más de 12.000 chicas de 108 países dispuestas a capacitarse en tecnología espacial. De las 167 argentinas que comenzaron la formación en abril de 2025, solo 10 lograron alcanzar la instancia final, y Eowlyn fue la única elegida en todo el país para realizar el viaje.

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Durante 12 meses, la estudiante debió equilibrar la exigente doble jornada de su escuela técnica con capacitaciones en física, matemáticas, ingeniería en sistemas y tecnología espacial. Tras rendir evaluaciones técnicas individuales, pruebas de trabajo colaborativo y superar una entrevista final, recibió la confirmación esperada. “Me quedé completamente en blanco. Fue una mezcla de emoción gigante y muchísimo orgullo. Sentir que todo el esfuerzo daba su fruto de esta manera es inexplicable”, relató la joven.

El desafío de hacer ciencia desde el interior

Desde muy pequeña, Eowlyn sintió una curiosidad inmensa por entender cómo funciona el mundo, inquietud que la llevó a insistirle a su familia para estudiar en el ITA. En su camino, encontró inspiración en mujeres de la ciencia como la bióloga molecular Sara García Alonso, lo que le permitió proyectar un futuro en la tecnología pese a las distancias.

En ese sentido, la joven reconoce las barreras adicionales de formarse lejos de los grandes centros urbanos: “Crecer en el interior tucumano y apostar por la tecnología requiere de mucha voluntad. No siempre tenés los recursos o las oportunidades a la vuelta de la esquina; muchas veces hay que atar los problemas con alambre y ser muy autodidacta”. Por eso, considera que su logro es un mensaje de esperanza y resiliencia para otros jóvenes de la región.

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La misión en Asia y la campaña solidaria

Durante los diez días que durará la experiencia en la India, Eowlyn trabajará junto a estudiantes de diversas nacionalidades en el desarrollo de un satélite tipo CubeSat, el cual cumplirá una misión real en la órbita lunar. “Es una misión espacial internacional con un propósito hermoso: está organizada por mujeres para mujeres. Vamos a meter mano directamente en la construcción”, detalló entusiasmada.

Mientras se prepara para representar la bandera argentina, la estudiante se encuentra en plena campaña de recaudación de fondos. El objetivo es poder costear los gastos previos al viaje, como el traslado desde Tucumán hacia Buenos Aires, los trámites de documentación y la posible financiación de su estadía y alimentación en la India, gastos que la organización aún no confirmó si estarán cubiertos.

TN