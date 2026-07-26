Faltó a un almuerzo familiar por cansancio y se perdió de conocer al “Dibu” Martínez Un joven decidió quedarse en su casa y ausentarse de una reunión con su familia. Lo que nunca imaginó fue que el arquero de la Selección argentina estaría presente y le dedicaría un video que rápidamente circuló por todas las plataformas.

Para muchos, faltar a un almuerzo familiar por falta de ganas o cansancio es una decisión habitual que no suele traer mayores consecuencias. Sin embargo, para un joven llamado Juani, esa elección se convirtió en una anécdota que difícilmente podrá olvidar: al ausentarse de la reunión, se perdió la sorpresiva visita de Emiliano “Dibu” Martínez.

El arquero de la Selección argentina y campeón del mundo se hizo presente en el encuentro, sorprendiendo a todos los comensales. Ante la ausencia del joven, sus propios familiares aprovecharon la inédita situación para grabarle un video y demostrarle de manera contundente quién ocupaba un lugar en la mesa.

En las imágenes que trascendieron, se puede observar al jugador del Aston Villa sonriendo frente a la cámara de un teléfono celular. Acto seguido, gira el dispositivo para mostrar al resto de la familia reunida y le dedica un mensaje personalizado. “Juani, un saludo acá del Dibu. Estoy acá con tu familia, me dijeron que faltabas vos, así que nada, abrazo grande”, expresó el marplatense con la naturalidad y sencillez que lo caracteriza.

Repercusión en el mundo virtual

El destinatario recibió el material audiovisual minutos después, asimilando de inmediato la inigualable oportunidad que había dejado pasar por el simple hecho de quedarse en su hogar. Como era de esperarse, el video no tardó en filtrarse y comenzó a circular a gran velocidad en redes como X, TikTok e Instagram.

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La reacción de los usuarios fue inmediata. Miles de internautas destacaron la buena predisposición del arquero para sumarse a la broma familiar, al mismo tiempo que compadecieron la increíble mala fortuna del protagonista ausente.

La situación generó una ola de memes y comentarios humorísticos, donde muchos reflexionaron, a modo de broma, sobre la importancia de asistir a los compromisos sociales por más cansancio que se tenga. “No falto nunca más a un almuerzo familiar”, aseguró un usuario en la red, mientras que otro comentó: “Imaginate decir ‘no voy porque me da fiaca’ y enterarte después de que estaba el Dibu”.