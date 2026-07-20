Rating histórico: la final del Mundial alcanzó picos de 39 puntos por la pantalla de Telefe La transmisión del dramático partido entre Argentina y España logró cifras de audiencia dignas de otra época en el canal de las pelotas. A la espera de los datos oficiales, se estima que el promedio general de la señal de aire superará los 38 puntos.

La paralización del país por la final del Mundial 2026 tuvo su fiel reflejo en los números de la televisión. Aunque las cifras oficiales definitivas, tanto de TV abierta como de cable y streaming, se darán a conocer recién a lo largo de este lunes, las mediciones del “minuto a minuto” ya confirmaron un absoluto ganador en la batalla por la audiencia: Telefe.

Durante la transmisión de la dramática final en la que España venció por 1 a 0 a la Selección Argentina en el alargue, la pantalla del canal de las pelotas registró picos de audiencia que rozaron los 39 puntos, un número estratosférico para los estándares actuales de la televisión abierta y que remite directamente a cifras de otras épocas.

De acuerdo con las estimaciones preliminares, es altamente probable que el promedio general de Telefe para este partido decisivo se ubique en torno a los 38,2 puntos, recuperando así con total comodidad el liderazgo absoluto del fin de semana.

La apuesta mundialista de Telefe

Desde que comenzó la Copa del Mundo el pasado 11 de junio, de los siete canales de aire tradicionales, solo dos tuvieron la oportunidad de subirse a la fiebre mundialista. Mientras que la Televisión Pública transmitió 10 encuentros (incluyendo el partido por el tercer puesto del sábado, que le valió ser lo más visto del día con 10,4 puntos), Telefe apostó fuerte y se quedó con la transmisión de 32 partidos, consolidándose como la pantalla de aire predilecta de los argentinos para seguir a la “Scaloneta”.

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La superioridad de Telefe en la final queda en evidencia al observar los números de las demás señales que transmitieron el partido. Se estima que TyC Sports rondará un promedio de 14,4 puntos (con picos de 15), mientras que la TV Pública promedió los 4,3 puntos durante la definición. Si se sumaran las audiencias de las pantallas tradicionales, el encendido superaría cómodamente los 55 puntos, sin contar a los usuarios de plataformas de streaming y señales de cable como DSports.

Los impresionantes promedios previos

Si bien el número de la final ante España es extraordinario, el récord absoluto de rating en este Mundial 2026 muy probablemente quedará en manos del partido de semifinales. El histórico triunfo de la Selección dirigida por Lionel Scaloni frente a Inglaterra, disputado el miércoles pasado, alcanzó en la pantalla de Telefe un impresionante promedio de 40,7 puntos.

Por su parte, el encuentro de cuartos de final frente a Suiza, disputado el sábado anterior, también había dejado la vara muy alta para el canal de Martínez, registrando una media de 33,4 puntos, ratificando que cada presentación del equipo nacional fue un verdadero fenómeno de masas en la televisión argentina.