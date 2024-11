Fracasó la sesión en Diputados por la “Ficha limpia” El PRO, el radicalismo de De Loredo y los libertarios no lograron reunir a los 129 diputados necesarios para sesionar. Pretendían debatir la norma que propone prohibir que una persona condenada por corrupción en segunda instancia se presente a elecciones

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El PRO, La Libertad Avanza y el radicalismo de Rodrigo De Loredo no lograron reunir el quórum necesario para la sesión de este miércoles, en la que estaba previsto debatir el proyecto Ficha Limpia, con el que buscaban darle la última estocada a la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner.

Pasadas las 12.30, como en la pantalla solo figuraban 127 diputados presentes, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció que respetando el reglamento quedaba levantada la sesión. “Había 129 dentro del recinto. Se quedó parada una diputada, las cámaras después lo van a ver”, protestó el jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, una vez habilitadas las expresiones en minoría.

Luego tomó la palabra la diputada del PRO Silvia Lospennato, autora del proyecto Ficha Limpia, que propone prohibir que una persona condenada por corrupción en segunda instancia (incluso sin sentencia firme) se presente a elecciones. “Inicio con tristeza esta sesión por no haber llegado al quórum pero también con alegría. (…) Se decía que muchos compañeros de Juntos por el Cambio que habían firmado la Ficha Limpia en las plataformas electorales no iban a venir y eso realmente hubiera sido una traición al electorado que los puso en esta banca. Sin embargo, eso no sucedió”, destacó.

No obstante, siguió la diputada, “tuvimos lo que a veces pasa en la vida, un problema de salud, un diputado nuestro que esta mañana se descompuso. Está internado en el Fernández. Tenemos una diputada que se estaba operando, de la Coalición Cívica, que se demoró también. Pero estaban viniendo, por ende como llegamos a un número que con estos dos diputados se hubiera conseguido y nos queda una semana más de sesiones ordinarias, vamos a volver a pedir la Ficha limpia para la semana que viene”, anunció.

MIRA TAMBIÉN Presupuesto: el oficialismo suspendió el debate y crece la posibilidad de una prórroga

El dictamen de mayoría que tenía previsto tratarse este miércoles estaba basado en un proyecto de Lospennato, que consiguió la firma de parte de su tropa amarilla y el respaldo del oficialismo, el radicalismo deloredísta y la Coalición Cívica.

Este proyecto sostiene que no podrán candidatearse, durante el período que dure la pena (o hasta que se revoque la condena), todas aquellas personas que fueron condenadas en segunda instancia por delitos vinculados a la corrupción. Una lista que incluye tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, entre otros.

El radicalismo disidente de Democracia Para Siempre, en tanto, tiene su propio dictamen redactado por el formoseño Fernando Carbajal, que propone ampliar la prohibición para candidatearse a todo tipo de delitos, no solo los vinculados a la corrupción, con pena privativa de libertad de más de tres años.

MIRA TAMBIÉN Paro general: la CGT descartó la medida de fuerza en diciembre

El proyecto de Lospennato se presenta luego de conocida la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, por parte de la Cámara de Casación. La condena fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 en 2022 e incluye inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, además de 6 años de prisión.

En caso de que se sancione la iniciativa del PRO, la expresidenta no necesitará esperar a que la Corte Suprema deje firme su condena: la Ficha Limpia impedirá, antes, cualquier pretensión que pudiera tener de ser candidata a diputada nacional en 2025.