Hospital Garrahan: afirman que el aumento anunciado por el Gobierno no se formalizó El Ministerio de Salud informó el domingo por redes sociales un incremento salarial para los médicos residentes, quienes este lunes negaron que haya existido una comunicación. Ratificaron la marcha en el Obelisco y las asambleas

El anuncio de una suba en los salarios de los médicos residentes del Hospital Garrahan, realizada el domingo por el Gobierno nacional, no fue oficializada este lunes en una reunión con los trabajadores y el conflicto sigue.

“Ante la información que circuló en redes, queremos comunicar que NO RECIBIMOS ningún aumento, ni tampoco hubo propuestas concretas ni reuniones formales con el Ministerio de Salud.

Seguimos esperando respuestas. Los esperamos a las 18hs en el obelisco!”, afirmaron desde sus propias redes.

En una reunión de los profesionales con autoridades del área que coordinan su formación, la propuesta de un aumento de sus remuneraciones no fue confirmada. Según informó La Nación, los residentes sostuvieron que continuarán con el paro “por tiempo indefinido”.

Además, los jefes de servicio del hospital comunicaron públicamente que tampoco el personal de planta recibió una “propuesta concreta y formal” de la conducción del Garrahan o del Ministerio de Salud de la Nación

Es que todos los trabajadores del Garrahan sufrieron un recorte del 35% de sus salarios desde que Milei es presidente.

Fuentes oficiales afirmaron, en cambio, que la comunicación interna se concretaría en las próximas horas y que seguían las reuniones.

El domingo, el Gobierno anticipó vía redes sociales que un residente de primer año pasará a ganar 1,3 millones de pesos a partir de este mes.

La propuesta une n 3,52% de aumento del ingreso por recibo, que hasta mayo era de $797.061 y será de $825.113,79, con una suba de $200.000 a $500.000 del bono mensual que percibe todo el personal de planta.

“A nosotros no nos llegó ningún comunicado oficial. Imagino que de lo que se habla es de una publicación de X, que está en la red del hospital, el cual no es nuestro empleador. Nuestro empleador es el Ministerio de Salud de la Nación”, remarcó Santana, residente de pediatría, en declaraciones a Radio Rivadavia que citó El Destape.

“El mensaje que aparece no está firmado por nadie, no me parece un canal oficial. Por el momento no tenemos ninguna oferta ni ninguna propuesta oficial como para responder”, agregó.

El aumento tiene como objetivo principal poner fin a las asambleas de los empleados del hospital, en particular las de los médicos residentes, que estaban previstas para este martes y la movilización del 4 de junio al Congreso.

Los profesionales de la salud ratificaron que continuarán con las asambleas mientras que desde otros sectores del hospital, entre ellos de enfermería y médicos, afirmaron que continuarán con las medidas acordadas.

“Los trabajadores y trabajadoras del Garrahan nos reuniremos en asamblea general el próximo martes a las 13 horas para definir acciones de lucha ante esta gravísima situación, incluidos paros y movilizaciones. Tenemos que estar todos juntos: planta y residentes, sin distinción de tarea, oficio o profesión”, apuntaron.