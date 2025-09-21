La estrella despierta de su letargo: el aumento de la actividad solar y sus efectos Un estudio reciente muestra que el número de manchas, erupciones y eyecciones de masa coronal está aumentando lo que podría tener implicaciones importantes para la Tierra y su tecnología

Un equipo de científicos detectó un aumento significativo en la actividad solar después de varias décadas de disminución. Según el estudio, publicado en el sitio especializado The Astrophysical Journal Letters, el Sol está despertando lentamente y aumentando su actividad magnética, lo que podría generar tormentas geomagnéticas y peligros para los satélites, las estaciones espaciales y los astronautas.

Desde 2008, todos los indicadores de actividad solar aumentaron, incluyendo la velocidad del viento solar, la densidad del viento solar, la temperatura del viento solar y la intensidad del campo magnético interplanetario. Esto refleja el aumento de la actividad magnética solar y podría tener implicaciones importantes para la Tierra y su tecnología.





Aunque la causa de este aumento de actividad solar no está clara, los científicos creen que podría estar relacionada con el ciclo de 11 años de actividad magnética del Sol. Sin embargo, las tendencias a largo plazo son mucho menos predecibles y aún no se comprenden del todo.

El aumento de la actividad solar podría generar tormentas geomagnéticas que producen luces aurorales en el cielo de la Tierra, y también plantea un mayor peligro para los satélites y astronautas. Los científicos seguirán monitoreando la actividad solar para entender mejor sus implicaciones y prepararse para posibles efectos en la Tierra y en el espacio.