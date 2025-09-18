Revés legislativo para el Gobierno: El oficialismo apuesta a las elecciones de octubre para ganar poder en el Congreso El Gobierno de Javier Milei sufrió dos nuevas derrotas en el Congreso tras el rechazo de los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en pediatría. En la Casa Rosada observan con resignación el revés en Diputados y se preparan para una situación similar en el Senado.

A pesar de la falta de apoyo legislativo, el oficialismo confía en que un buen resultado en las próximas elecciones de octubre le permitirá ampliar su bloque parlamentario y así, después de diciembre, revertir las normas que han sido aprobadas en su contra.

Mientras tanto, el Ejecutivo estudia la forma de demorar la implementación de los aumentos presupuestarios aprobados por la oposición, al menos hasta que se inicie la discusión del Presupuesto 2026.

Estrategia a futuro:

Fuentes del Gobierno indicaron a Infobae que la estrategia es aguantar “solamente unos meses” para luego, con una bancada más numerosa, “modificar todas las normas que se están aprobando ahora”. La Casa Rosada interpreta las derrotas como un intento de desestabilización por parte de la oposición, pero descarta que estos tropiezos puedan influir negativamente en el electorado.

Agenda presidencial:

En medio del contexto político, el presidente Milei intensificará su participación en la campaña electoral. Este mismo jueves, se reunirá en Olivos con los principales candidatos de La Libertad Avanza para analizar la situación en cada distrito. Además, se espera que el viernes visite Córdoba para un evento y un acto de campaña.

Contexto económico:

La situación política se da en un momento de presión económica. Este miércoles, el dólar mayorista alcanzó el techo de la banda cambiaria acordada con el FMI, lo que obligó al Banco Central a intervenir vendiendo 53 millones de dólares.