Banco Macro presente en la Expo Agrosur La exposición más relevante de la región, donde los productores agropecuarios pueden descubrir las herramientas y soluciones financieras que Banco Macro tiene para ofrecer.

Una vez más Banco Macro participa de la séptima edición de Agrosur, la muestra más importante del campo en la región, donde se unen los productores con la tecnología, y se presentan las últimas innovaciones.

Además, hay un ciclo de conferencias con especialistas agropecuarios de todo el país, que brindarán sus perspectivas y conocimientos.

La exposición tiene lugar en el Predio Marcial Córdoba de Concepción, ubicado en calle Ernesto Padilla y Camino de la Producción. Este año, Banco Macro cuenta con un amplio stand, donde oficiales especializados presentan una propuesta integral única, pensada específicamente para atender todas las necesidades de nuestros clientes.

Pensando en acercar soluciones financieras a toda la cadena de valor del agro, los productores tienen la posibilidad de mejorar su calificación crediticia de forma online a través de Crédito Simple Agro.

Se trata de una gestión fácil, que el cliente realiza desde la APP Macro y que le permite ampliar su límite de crédito de manera inmediata, con líneas especiales para capital de trabajo y préstamos de largo plazo para la compra de maquinaria agrícola, sin la necesidad de tener que ir a la sucursal.

En el camino de estar cerca de los clientes, Banco Macro presenta la posibilidad que de manera digital los productores puedan hacerse clientes en muy pocos pasos a través de su página web. De esta manera podrán contar con un paquete de productos financieros acorde a la actividad productiva y las necesidades operativas.

Además, Macro Agro sigue potenciando Red Agro, el portal de gestión de créditos en el cual las empresas comercializadoras de insumos, consignatarias de hacienda y todas las que participan en la cadena comercial del campo, pueden ofrecer financiación en dólares o pesos a través de Banco Macro y cobrar de contado.

El productor desde su App Macro completa la solicitud de préstamo online y paga a su proveedor de forma inmediata, con el plazo que su ciclo productivo necesita. Todo en un proceso 100% online, ágil y simple, optimizando el tiempo del productor, de las compañías de insumos y de toda la cadena comercial del agro.

En el stand de Banco Macro, los especialistas de MacroAgro brindan información sobre financiación, convenios con las principales marcas de insumos y maquinarias con plazos y tasas especiales, inversiones y operaciones con granos.

Banco Macro es la entidad privada con la mayor red de sucursales del país con presencia en los principales corredores productivos y economías regionales con oficiales especializados al servicio del productor agropecuario.

Los productores agropecuarios pueden potenciar los resultados de su campaña con soluciones

integrales: créditos para la compra de insumos, repuestos y maquinaria agrícola, inversión, operaciones con granos, compra de insumos con condiciones especiales de financiación y transacciones digitales.