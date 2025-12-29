Nacieron trigemelas idénticas en Trelew: un caso que ocurre una vez en 200 millones El parto se produjo en Navidad en el Hospital María Humphreys. Las bebas, que comparten la misma carga genética, nacieron prematuras y se encuentran en neonatología. Se trata de un embarazo monocorial triamniótico, una condición de extrema rareza.

Un acontecimiento médico extraordinario tuvo lugar el pasado 25 de diciembre en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, donde una mujer dio a luz a trigemelas genéticamente idénticas. Según las estadísticas médicas, este tipo de fenómeno se registra únicamente en uno de cada 200 millones de nacimientos.

El parto se llevó a cabo en el recientemente inaugurado Hospital María Humphreys. De acuerdo con la información brindada por medios locales y la Agencia Noticias Argentinas, el nacimiento de las tres niñas se produjo con una diferencia de una hora entre la primera y las siguientes. La primera beba nació a las 08:49 horas con un peso de 1,460 kilogramos; la segunda llegó a las 09:50 pesando 1,760 kilos; y la tercera nació apenas dos minutos después, a las 09:52, con un peso de 1,690 kilos.

Desde el punto de vista clínico, el embarazo fue catalogado como monocorial triamniótico. Esta condición implica que las tres gestaron compartiendo una única placenta, aunque cada una se desarrolló dentro de su propia bolsa amniótica, una situación de alta complejidad que requiere un monitoreo exhaustivo.

Debido a que se trató de un parto pretérmino, las recién nacidas permanecen internadas en el Servicio de Neonatología de la institución, donde se encuentran bajo observación estricta para garantizar su recuperación nutricional y evolución favorable.

Las autoridades del hospital destacaron el éxito del procedimiento y la labor del equipo de obstetricia, neonatología y enfermería para preservar la salud de la madre y las niñas. Por su parte, la Secretaría de Salud de Chubut ratificó la excepcionalidad del caso, señalando la inexistencia de estadísticas precisas debido a su baja frecuencia.

El gobernador de la provincia, Ignacio Torres, se refirió al hecho y expresó su satisfacción por la capacidad de respuesta del sistema de salud público. “Es un orgullo para todos los chubutenses que un nacimiento tan especial como este haya sido atendido con total profesionalismo en nuestra provincia. Las tres bebas y su mamá están bien de salud”, manifestó el mandatario.

Este nacimiento marca el segundo caso documentado de trigemelas idénticas en la historia de Chubut. El antecedente previo data de agosto de 2019 en Comodoro Rivadavia, ocasión en la que, lamentablemente, solo una de las recién nacidas logró sobrevivir.