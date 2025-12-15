La AFA le respondió al Gobierno tras la denuncia de Bullrich contra Tapia y Toviggino La senadora denunció al presidente y al tesorero de la entidad ante el Comité de Ética de la Conmebol. Ahora, la mano derecha del “Chiqui” salió al cruce de la exministra de Seguridad. Un nuevo capítulo del fuego cruzado entre la gestión libertaria y quienes conducen el fútbol argentino

Luego de la denuncia de Patricia Bullrich contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, ante el Comité de Ética de la Conmebol, la mano derecha del máximo directivo de la casa madre del fútbol argentino le respondió en redes sociales. Entre otras cuestiones, le indicó a la senadora que se fije “en la corrupción de su propio Gobierno”.

“Senadora, aclaremos algo básico: la AFA es una Asociación Privada, no un organismo del Estado. Su dinero no es público y sus contrataciones no se rigen por la ley de compras públicas”, escribió Toviggino este lunes en su cuenta de la red social X.

Y siguió: “Lo que genera la Selección Campeona del Mundo, se destina a sostener una estructura de 1.300 trabajadores de planta permanente (sin subsidios estatales) y al mantenimiento de predios de nivel internacional donde entrenan 24 selecciones nacionales masculinas y femeninas”.

“En el predio Lionel Andrés Messi circulan a diario 1.000 personas y 400 atletas se alimentan en sus comedores. Por qué no se concentra en la corrupción de su propio gobierno, con un café con leche y un TOSTADO”, concluyó el tesorero de la AFA en su primer posteo tras el espaldazo de Estudiantes a Central en el Gigante de Arroyito.

La mención de tostado en mayúscula no fue casual. Toviggino apuntó contra la cadena de cafeterías que lleva ese nombre, hoy presidida por el hijo de Bullrich, sobre la que pesan acusaciones por la procedencia del capital y una serie de cheques emitidos sin fondos.

La denuncia de Bullrich

La senadora nacional y hasta hace poco ministra de Seguridad de Javier MIlei, los acusó de integrar una “mafia” que conduce el fútbol argentino y reclamó que se investigue a fondo el manejo de los fondos.

Bullrich sostuvo que existen múltiples irregularidades vinculadas al uso del dinero que ingresa por publicidad y por la selección argentina, y cuestionó el nivel de vida de los dirigentes en contraste con los premios que reciben los futbolistas campeones.

“Denuncié a Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol. Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”, afirmó la senadora en sus redes.

