Ordenan peritar el celular de Ernestina Pais para determinar si lo usaba al momento del accidente fatal La fiscal Carolina Asprella solicitó analizar el dispositivo móvil de la conductora, quien perdió la vida tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa en Martínez. Qué revelaron los primeros datos de la autopsia y qué otras pericias se aguardan.

La investigación para esclarecer las circunstancias del trágico accidente que le costó la vida a la reconocida conductora Ernestina Pais (54) suma un nuevo paso clave. En las últimas horas, la fiscal Carolina Asprella ordenó que se someta a peritajes el teléfono celular de la víctima, con el objetivo de determinar si se encontraba utilizándolo o en medio de una llamada en el momento exacto del impacto.

El dispositivo, un iPhone de alta gama, fue hallado e incautado por la policía en el interior del vehículo que conducía Pais pocos minutos después del fatal siniestro, ocurrido el pasado viernes por la noche en la localidad bonaerense de Martínez.

Según fuentes judiciales que informaron a la Agencia Noticias Argentinas, la medida busca reconstruir los instantes previos al choque. La fiscalía intenta establecer si la periodista iba hablando a través de su dispositivo cuando cruzó el paso a nivel. En caso de que el análisis tecnológico confirme esta posibilidad, la Justicia tiene previsto convocar a prestar declaración testimonial a la persona con la que intentaba comunicarse.

Cambio de fiscal, autopsia y pericias pendientes

La causa quedó formalmente a cargo de Asprella al inicio de esta semana, tomando el relevo de su colega Paula Hertrig, quien intervino de urgencia durante el fin de semana y encabezó la primera etapa de la investigación.

Fue Hertrig quien ordenó la realización de la autopsia, cuyos resultados preliminares confirmaron que Pais falleció en el acto como consecuencia de un fuerte traumatismo craneal, sumado a severas heridas en la zona abdominal.

En paralelo al análisis del celular, la Justicia mantiene otros frentes de investigación abiertos para descartar todas las hipótesis. Por un lado, se solicitaron pericias mecánicas sobre el automóvil de la conductora, un Honda City, para corroborar si el vehículo sufrió algún tipo de desperfecto o falla técnica al atravesar el tendido ferroviario. Por otro lado, los investigadores aguardan los resultados de los estudios toxicológicos de sangre y orina, de rigor en estos casos, para determinar si existió ingesta de alcohol u otras sustancias.

El lamentable episodio ocurrió cuando la presentadora se dirigía hacia la zona de Tigre para cumplir con sus compromisos laborales en la obra teatral “El divorcio del año”. Al llegar a la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano, su vehículo fue embestido de lleno por una formación del Tren de la Costa, provocándole la muerte en el lugar debido a la gravedad de las heridas sufridas.