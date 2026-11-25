Se conoció una imagen del boletín de Messi cuando cursaba séptimo grado en Rosario El registro corresponde a su paso por la Escuela Nº 66 General Las Heras, cuando tenía entre 12 y 13 años y jugaba en las inferiores de Newell’s. Sacó un 10 en Educación Física, se destacó en materias artísticas y promedió 6 en el resto de las asignaturas.

Una imagen del boletín de calificaciones de Lionel Messi cuando cursaba séptimo grado en la Escuela Nº 66 General Las Heras de Rosario se volvió viral en las redes sociales y despertó curiosidad sobre cómo era el astro argentino en su etapa escolar.

El documento, correspondiente a la época en la que tenía entre 12 y 13 años y daba sus primeros pasos en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys, muestra que el capitán de la Selección argentina obtuvo un 10 en Educación Física. Además, alcanzó un 8 tanto en Plástica como en Música, mientras que en Matemática, Lengua, Ciencias Sociales, Lengua Extranjera y Tecnología registró un promedio de 6.

Las calificaciones confirman lo que sus docentes relataron en distintas entrevistas a lo largo de los años: se trataba de un alumno con un rendimiento general parejo, pero con una diferencia marcada en todo lo vinculado a la actividad física y el deporte.

Del perfil reservado en el aula a la transformación en el patio

Andrea Sosa, quien fue su profesora de Matemática en quinto y sexto grado, lo recordó como un estudiante retraído que cambiaba por completo durante los recreos. “Era un chico muy tranquilo, que participaba poco en clase porque era muy tímido. Sin embargo, cuando salía al patio a jugar al fútbol se transformaba completamente; ahí era el Leo que ha conocido el mundo”, señaló en declaraciones publicadas por el medio brasileño Globo.

En la misma línea, Mónica Domina, subdirectora y maestra de primer grado, subrayó su personalidad reservada y su entusiasmo por la pelota: “Siempre fue muy callado, pero tenía muchos amigos. Todos querían jugar con él al fútbol y cuando se acababa la clase salían corriendo a ver quién llegaba antes; el deporte siempre fue una pasión para él”.

El vínculo permanente con su escuela

Ya consagrado como figura mundial —campeón en Qatar 2022, subcampeón en Brasil 2014 y en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, y segundo máximo goleador histórico de las Copas del Mundo con 21 tantos en 34 partidos—, Messi mantuvo el lazo con la institución ubicada en el barrio Las Heras de Rosario y la visitó en varias oportunidades.

Gracias a sus aportes, el colegio pudo adquirir computadoras, televisores y un equipo de música, además de reparar los bancos del patio donde solía jugar de niño. Hoy, la escuela —decorada con los colores de Newell’s— es un punto de referencia para quienes buscan reconstruir los inicios del futbolista.