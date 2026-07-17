A 32 años del atentado a la AMIA, denunciaron que la causa está “detenida, adormecida o cajoneada” Durante el acto en homenaje a las 85 víctimas del ataque terrorista de 1994, el presidente de la institución, Osvaldo Armoza, cuestionó la falta de avances en la investigación judicial y reclamó que se destrabe el juicio en ausencia contra los acusados iraníes.

La Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) conmemoró este viernes un nuevo aniversario del atentado terrorista contra su sede en la ciudad de Buenos Aires, y volvió a reclamar avances en la investigación judicial del ataque que dejó 85 muertos y más de 300 heridos el 18 de julio de 1994.

Durante el acto, realizado frente al edificio reconstruido de la mutual, el presidente de la Amia, Osvaldo Armoza, cuestionó el estado de la causa y aseguró que no hubo avances significativos durante el último año.

El acto comenzó a la hora exacta en la que se produjo el atentado. (Captura Video)

“Durante este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa. Es como si estuviese detenida, adormecida o cajoneada“, sostuvo el dirigente, quien reclamó que se destrabe el juicio en ausencia para los diez ciudadanos iraníes acusados por la Justicia argentina.

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Armoza abrió su discurso con un mensaje dirigido a las víctimas y sus familiares al señalar que, “luego de 32 años, el terrorismo asesino no logró vencernos”. “Nos dejó una herida profunda, pero estamos de pie y seguiremos de pie”, expresó.

El acto comenzó a las 9.53, la hora exacta en que explotó la bomba que destruyó la sede de la Amia y provocó el mayor atentado terrorista de la historia argentina.

De la ceremonia participaron el presidente Javier Milei, integrantes del gabinete nacional y dirigentes de distintos sectores políticos.

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El atentado contra la Amia fue declarado por la Justicia argentina como un delito de lesa humanidad e imprescriptible. La investigación judicial atribuyó la planificación del ataque a funcionarios iraníes y a integrantes de Hezbollah, aunque más de tres décadas después el caso continúa sin condenas firmes. Según informó la agencia Noticias Argentinas, la principal expectativa de los familiares y de la institución está puesta en que pueda avanzar el juicio en ausencia contra los acusados.