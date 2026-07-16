Duro cruce entre Villarruel y Bullrich por la venta de tierras a extranjeros La vicepresidenta cuestionó que el proyecto se debatiera en plena euforia por el triunfo de Argentina y acusó a la senadora de "vender el país". Bullrich respondió con dureza y le pidió que renuncie.

La conmoción por el triunfo de Argentina frente a Inglaterra atravesaba todo y, mientras los teléfonos explotaban con la organización de los encuentros para festejar en la calle, los de Patricia Bullrich y Victoria Villarruel recalentaban con un tremendo chat privado de fútbol y rosca.

La vicepresidenta le dijo a la jefa de los senadores libertarios que era inoportuno tratar la ley que elimina restricciones para que los extranjeros compren tierras, en medio de la euforia popular. Y la pelea escaló. El chat completo:

–¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial? (Villarruel).

–Para festejarlo (Bullrich).

–¿Para vender el país? Nadie quiere festejar en el Senado. Que cada senador festeje en su provincia, con su familia, no votando una ley que es indignante por el capítulo de tierras (Villarruel).

Ese fue el punto de partida del durísimo cruce que reconstruyó el diario La Nación. La conversación fue escalando en tensión hasta terminar con insultos y descalificaciones personales.

Bullrich es la jefa de los senadores de La Libertad Avanza. Es el Gobierno en el Senado. Villarruel es la vicepresidenta de La Nación, pero en los hechos no es el Gobierno porque está enfrentada casi desde siempre con Javier Milei.

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¿Cómo venía el día mundialista para ellas? Villarruel había arrancado el martes a la noche con un posteo donde levantaba al máximo el significado histórico y político de lo que no iba a ser simplemente un partido de fútbol: “Jugamos contra los piratas usurpadores. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo”.

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La exministra de Seguridad Nacional, ya con la epopeya consumada, subió su típica foto marcando los goles con los dedos. Si bien era objetivo que los goles habían sido dos, ni ella podía dejar pasar que el índice y el anular en V eran los mismos que tantas veces había elevado en los tiempos de su juventud peronista. Los goles y la “autochicana”, que iba de paso.

En el post partido, Villarruel también activó en las redes, manteniendo su línea. Publicó tres mensajes, con videos y fotos, y en el tercero escribió: “¡Las Malvinas son argentinas! Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron de que las llevamos en la sangre y el corazón”.

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Pero entre la euforia y la rosca no hubo transición y en privado pasaron al juego directo. El intercambio con Villarruel comenzó cuando la vicepresidenta intentó suspender la sesión prevista para este jueves, en la que el oficialismo buscaba tratar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La iniciativa genera resistencias entre sectores de la oposición y también entre algunos aliados del Gobierno porque elimina restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.

Cómo fue el chat caliente entre Bullrich y Villarruel después del Argentina-Inglaterra La negativa de Bullrich a postergar el debate fue el detonante de una discusión que rápidamente dejó de centrarse en el calendario legislativo para convertirse en un nuevo capítulo de una disputa política de fondo. Quizá fue el cruce el más intenso de los que circularon hasta hoy.

“Para vos. Para nosotros cambiar el país es el desafío”, tipeó la senadora tratando de involucrar a la vice en la línea gubernamental. Más chicana que otra cosa.

“Lo cambiás vendiendo tierras. Cómo se nota que la integridad territorial no les importa nada”, retrucó Villarruel, tensionando al máximo.

Pero había más. Bullrich rechazó la acusación: “No se venden tierras. Se desarrolla el país”. La vicepresidenta respondió: “No se desarrolla nada, están cerrando pymes todos los días y ustedes están en Narnia”. Y agregó: “La gente no tiene para comer. Están endeudados. Vayan a los pueblos en vez de digitar todo desde un despacho”.

La jefa del bloque oficialista replicó con un encadenamiento de sus clichés: “Los argentinos quieren progresar, no ser más subdesarrollados, populistas y pobres”, dijo, y deslizó una referencia política al señalar: “Cuántos kirchneristas habrán ido al Mundial”.

La conversación continuó elevando el tono. Villarruel acusó al oficialismo de “rifar” el país y le dijo a Bullrich: “No seas hipócrita. Igual no nos vamos a poner de acuerdo. Vos ya tomaste partido y yo tomo partido por Argentina”. También lanzó un dardo dirigido al viceministro de Justicia, Santiago Viola, al mencionar su presencia en el partido entre Argentina y Suiza pese a la recomendación informal de que ningún funcionario viajara al Mundial.

La respuesta de Bullrich fue directa: “Si no te gusta, renunciá. Es lo que deberías hacer si escribís lo que escribís”.

“A mí también me votaron. Y no te votaron a vos. Así que agua y ajo”, respondió Villarruel, quien además acusó a la senadora de impulsar el proyecto “por obsecuente”.

Bullrich retrucó con una referencia a su caudal electoral: “A mí me votaron 6.600.000 y después el 51% de la Ciudad”.

El intercambio terminó de romper cualquier posibilidad de distensión cuando Villarruel lanzó una última descalificación: “Bueno, buena suerte, llegaste tarde y te querés venir a hacer la viva. Andá a chuparles las medias a Karina”, en alusión a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Bullrich respondió minutos más tarde y se puso a la altura del ídolo de la Selección: “Perdón, estaba festejando. Pero los buenos como Messi somos capaces de jugar muchos mundiales. Y, para tu récord, nunca pensé que eras tan maleducada”.

La vicepresidenta cerró la conversación con otra frase cargada de reproches: “Problema mío. Ser un parásito y casta como vos no es mi ejemplo de vida. Chau”.