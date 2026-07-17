A 32 años del atentado, Javier Milei encabeza el acto por el aniversario de la AMIA El Presidente participará este viernes del homenaje a las 85 víctimas del ataque terrorista de 1994. La tradicional conmemoración se adelantó un día por el descanso del Shabat. Bajo el lema "Hoy no podemos perder la memoria", el reclamo de justicia estará acompañado por diversas intervenciones artísticas y culturales.

El presidente Javier Milei encabezará este viernes la comitiva oficial que asistirá al acto central en conmemoración del 32° aniversario del brutal atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado originalmente el 18 de julio de 1994. El hecho es considerado por la Justicia argentina como un delito de lesa humanidad e imprescriptible.

La actividad del Jefe de Estado está prevista para las 09:45 horas en la tradicional esquina de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once, frente a la sede reconstruida de la mutual judía.

Debido a que la fecha exacta del aniversario coincide este año con el descanso del Shabat, las autoridades de la AMIA, la DAIA y la agrupación de Familiares de las Víctimas decidieron de manera excepcional adelantar el acto al viernes 17 de julio, en estricto respeto a la observancia religiosa.

El sonido del dolor y el reclamo de justicia

Bajo el lema de este año, “Hoy no podemos perder la memoria”, el encuentro formal tendrá su momento más emotivo y estremecedor a las 09:53. A esa hora exacta, sonará la tradicional sirena que marca el minuto en que estalló el coche bomba hace más de tres décadas.

MIRA TAMBIÉN Duro cruce entre Villarruel y Bullrich por la venta de tierras a extranjeros

Recientemente, el mandatario nacional se había pronunciado sobre el peso histórico de esta tragedia, remarcando que “Buenos Aires es la ciudad que alberga la comunidad judía más grande de América Latina”, lo cual consideró “un orgullo y una gran responsabilidad”.

En ese sentido, Milei lamentó profundamente que la capital fuera blanco del extremismo: “Es la ciudad que ha sufrido dos ataques por parte del terrorismo antisemita. En 1992 y 1994 se cobró un total de 114 vidas. Un acto cobarde y criminal que constituye una marca imborrable en nuestra historia y nos impulsa cada día a buscar justicia por las víctimas”.

A 32 años de aquella mañana que terminó con la vida de 85 personas y dejó más de 300 heridos, el dolor se profundiza ante una causa judicial que continúa sin condenados, revalidando el persistente reclamo de memoria, verdad y justicia de toda la sociedad argentina.

Intervenciones artísticas contra la impunidad

Para mantener viva la denuncia contra la impunidad y honrar a las víctimas, este año la conmemoración suma distintas intervenciones promovidas por la Secretaría de Cultura de la Nación y la mutual:

Mural “Pasteur 9.52”: Se inaugurará una obra de 5 x 8 metros en la fachada de la institución, diseñada por el artista visual Lucas Lasnier (Parbo). La intervención recrea el edificio histórico exactamente un minuto antes de la explosión e incorpora dos piedras originales del inmueble destruido.

Se inaugurará una obra de 5 x 8 metros en la fachada de la institución, diseñada por el artista visual Lucas Lasnier (Parbo). La intervención recrea el edificio histórico exactamente un minuto antes de la explosión e incorpora dos piedras originales del inmueble destruido. Campaña audiovisual: La AMIA presentó un video institucional dirigido por Lucas Fossati y con la voz del actor Federico D’Elía. En la pieza se reversiona la popular canción mundialista “Muchachos” para reflexionar con respeto sobre los proyectos de vida truncados de las 85 víctimas.

La AMIA presentó un video institucional dirigido por Lucas Fossati y con la voz del actor Federico D’Elía. En la pieza se reversiona la popular canción mundialista “Muchachos” para reflexionar con respeto sobre los proyectos de vida truncados de las 85 víctimas. Teatro documental: Destaca la presentación de la obra “La silla vacía”, escrita por Sol Levinton y con locución especial de Ricardo Darín, que relata en primera persona las dolorosas vivencias de cuatro familiares y sobrevivientes del trágico suceso.