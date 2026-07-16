Milei confirmó que no viajará a la final del Mundial y habló sobre la bandera de Malvinas El Presidente aseguró que seguirá el partido entre Argentina y España desde la Quinta de Olivos y descartó asistir a Estados Unidos. Además, defendió la exhibición de una bandera de las Islas Malvinas por parte de los jugadores tras el triunfo frente a Inglaterra, aunque pidió “no mezclar el reclamo de soberanía con el resultado deportivo”.

El presidente Javier Milei confirmó que no viajará a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial 2026 entre Argentina y España y señaló que seguirá el partido desde la Quinta Presidencial de Olivos, tal como hizo durante el resto del torneo.

Durante una entrevista radial, el mandatario explicó que permanecerá en el país y reiteró que la Casa Rosada estará a disposición de la Selección nacional si el plantel decide celebrar allí una eventual consagración. Aclaró, además, que el Gobierno garantizará que un eventual festejo sea “exclusivamente de los futbolistas y de los argentinos”, sin participación de dirigentes políticos.

“La política no debe apropiarse de esta fiesta de los argentinos”, sostuvo Milei, quien consideró que sería “miserable” intentar utilizar un posible título mundialista con fines partidarios.

El Presidente también se refirió a la bandera de las Islas Malvinas que algunos jugadores exhibieron tras la victoria sobre Inglaterra en las semifinales. Dijo que se trata de “un sentimiento que está dentro de todos los argentinos” y consideró “perfectamente válido y lícito” que los futbolistas se expresen de esa manera.

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No obstante, pidió separar ese gesto del reclamo de soberanía. “Es un partido de fútbol”, afirmó, y sostuvo que la recuperación de las islas “se logra con una diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos”. En ese sentido, destacó las gestiones de la Cancillería y aseguró que hubo avances diplomáticos en el ámbito internacional.

Consultado sobre una eventual reacción del Reino Unido por la exhibición de la bandera, Milei consideró que cualquier consecuencia quedaría circunscripta al plano deportivo y no afectaría el proceso diplomático que impulsa la Argentina.

En otro tramo de la entrevista, el mandatario elogió el desempeño del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni y destacó especialmente a Lionel Messi. Dijo que sintió una “alegría inmensa” por la clasificación a la final y consideró que, tras comenzar en desventaja frente a Inglaterra, “Argentina lo pasó por arriba”.

Finalmente, Milei vinculó el ánimo generado por la campaña del seleccionado con la situación económica y afirmó que el Gobierno continuará enfocado en reducir la inflación, impulsar el crecimiento y bajar la pobreza. Además, calificó como “un muy buen dato” la inflación del 1,9% correspondiente al último mes y sostuvo que la tendencia seguirá descendiendo.