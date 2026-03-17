A 34 años del atentado a la Embajada de Israel: Javier Milei encabezará hoy el acto en homenaje a las víctimas Bajo el lema "La primera vez no se olvida", el Presidente participará de la ceremonia central en la esquina de Arroyo y Suipacha. A más de tres décadas del trágico ataque terrorista que dejó 29 muertos, la causa continúa sin condenados.

Este martes 17 de marzo se cumple un nuevo aniversario del día que marcó a fuego la historia reciente de la Argentina. Al cumplirse 34 años del brutal atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, el presidente Javier Milei dirá presente en el acto conmemorativo para homenajear a las víctimas y renovar el histórico pedido de justicia.

Según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, la ceremonia está programada para comenzar a las 14:50 horas (horario exacto en el que explotó el coche bomba en 1992) en la intersección de las calles Arroyo y Suipacha, lugar donde se erigía la sede diplomática. El Jefe de Estado asistirá acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, entre otros integrantes del gabinete nacional.

“La primera vez no se olvida”

Ese es el lema elegido para la campaña de este año, cuyo objetivo principal es visibilizar y mantener viva la memoria sobre el primer ataque de terrorismo internacional perpetrado en suelo argentino, el cual dejó un saldo de 29 personas fallecidas y más de 250 heridos.

La onda expansiva del ataque, perpetrado por la organización terrorista islámica Hezbolá, no distinguió nacionalidades ni credos. Entre las víctimas fatales se encontraban ciudadanos argentinos, israelíes, bolivianos, uruguayos, paraguayos e italianos. Perdieron la vida empleados de la embajada, un taxista que circulaba por la zona, un sacerdote, una mujer alojada en un geriátrico cercano y obreros que trabajaban en refacciones de edificios aledaños.

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Apenas dos años después de esta tragedia, el terrorismo volvería a golpear al país con el atentado a la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994, dejando 85 muertos y más de 300 heridos.

El estado actual de la investigación:

Aspecto Judicial Detalle de la causa Condenas Hasta el día de hoy no hay imputados ni condenados cumpliendo pena por el ataque. Investigación Estuvo a cargo de la Corte Suprema de Justicia, con colaboración del FBI y el Mossad de Israel. Fallo de 2024 Un tribunal federal dictaminó que Irán y Hezbolá organizaron, financiaron y ejecutaron el atentado. Encubrimiento La Justicia implicó a políticos y militares iraníes (varios con inmunidad diplomática) y a exfuncionarios argentinos por manipular evidencia.