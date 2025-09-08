“Esto es bastante importante: no avalaría una nueva gestión del gobierno actual”, advierte Eduardo Robinson El economista Eduardo Robinson evaluó el delicado panorama económico del país y advirtió que la actual coyuntura —marcada por alta inflación y tensión cambiaria— pone en entredicho la posibilidad de una nueva administración del gobierno actual y deja poco margen para que la sociedad interiorice su plan de gestión.

Contener la inflación y domar al dólar: una ecuación compleja

Robinson subraya que el principal desafío para el Ejecutivo es lograr mantener la inflación por debajo del 2 % durante septiembre y octubre. Para lograrlo, es imperativo contener la escalada del dólar, una misión que aún tiene chances de cumplirse, aunque los próximos movimientos del tipo de cambio serán clave para medir su efectividad.

En este marco, destacó que la intervención en el mercado cambiario es “una medida de emergencia para contener la inflación” y resaltó que esta acción está en concordancia con los acuerdos y supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según Robinson, el Tesoro podría realizar fuertes compras de dólares para frenar o estabilizar su precio. El verdadero desafío será observar cómo se comporta ese precio en las próximas horas y días.

Dólar e inflación: señales mixtas, pero con un respiro

Robinson también advirtió que la volatilidad del dólar, junto con la incertidumbre política, continúa afectando el ánimo de los mercados. Sin embargo, señaló que el gobierno está priorizando la estabilidad cambiaria, incluso sacrificando algo de dinamismo económico mediante tasas de interés más elevadas.

MIRA TAMBIÉN El riesgo país superó los 1100 puntos y alcanzó su nivel más alto en un año

Además, la inflación ha dado señales de desaceleración: en julio, la inflación minorista volvió a ubicarse por debajo del 2 %, lo que constituye un dato algo favorable, aunque todavía convivía con señales de debilidad en consumo y empleo.

El gran equilibrio: firmeza política sin fracturas

Robinson subraya que el gobierno debe mantener un equilibrio delicado:

No mostrar debilidad frente a gobernadores que plantean condiciones, como el cese de obras públicas paralizadas. MIRA TAMBIÉN Tras la derrota en Buenos Aires, Milei arma una mesa política nacional y llama a los gobernadores

Acordar un consenso para avanzar sin fragmentaciones.

Este consenso es clave, y su ausencia constituye la gran incógnita hacia adelante.