Contener la inflación y domar al dólar: una ecuación compleja
Robinson subraya que el principal desafío para el Ejecutivo es lograr mantener la inflación por debajo del 2 % durante septiembre y octubre. Para lograrlo, es imperativo contener la escalada del dólar, una misión que aún tiene chances de cumplirse, aunque los próximos movimientos del tipo de cambio serán clave para medir su efectividad.
En este marco, destacó que la intervención en el mercado cambiario es “una medida de emergencia para contener la inflación” y resaltó que esta acción está en concordancia con los acuerdos y supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según Robinson, el Tesoro podría realizar fuertes compras de dólares para frenar o estabilizar su precio. El verdadero desafío será observar cómo se comporta ese precio en las próximas horas y días.
Dólar e inflación: señales mixtas, pero con un respiro
Robinson también advirtió que la volatilidad del dólar, junto con la incertidumbre política, continúa afectando el ánimo de los mercados. Sin embargo, señaló que el gobierno está priorizando la estabilidad cambiaria, incluso sacrificando algo de dinamismo económico mediante tasas de interés más elevadas.
Además, la inflación ha dado señales de desaceleración: en julio, la inflación minorista volvió a ubicarse por debajo del 2 %, lo que constituye un dato algo favorable, aunque todavía convivía con señales de debilidad en consumo y empleo.
El gran equilibrio: firmeza política sin fracturas
Robinson subraya que el gobierno debe mantener un equilibrio delicado:
No mostrar debilidad frente a gobernadores que plantean condiciones, como el cese de obras públicas paralizadas.
Acordar un consenso para avanzar sin fragmentaciones.
Este consenso es clave, y su ausencia constituye la gran incógnita hacia adelante.
