Actualizaron las pautas para abordar la tuberculosis en todo el país Así lo transmitió el Ministerio de Salud nacional.

La tuberculosis es una enfermedad causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, la cual se transmite por vía aérea a través de microgotas expulsadas al toser o estornudar. Si bien existen tratamientos efectivos, la duración prolongada de estos (entre 4 y 6 meses) y sus efectos adversos dificultan la adherencia de los pacientes. Además, la resistencia a los medicamentos agrava el problema limitando las opciones terapéuticas.

Según detalló un nuevo informe del Ministerio de Salud, esta enfermedad continúa siendo de las principales causas de muerte por agentes infecciosos a nivel mundial, con más de 10 millones de casos y 1,2 millones de fallecimientos notificados en 2024. Además, en la Región de las Américas, se registraron aproximadamente 350.000 personas con tuberculosis en 2024, el mayor número registrado desde que se disponen datos, y un aumento del 13% en la tasa de incidencia respecto de 2015.

Recientemente se presentó la 5° edición del manual “Pautas técnicas de tuberculosis en Argentina”, una herramienta clave para orientar las prácticas de atención en todo el sistema de salud. El documento, que vuelve a publicarse después de 13 años, reúne información actualizada y basada en evidencia para el abordaje integral de la enfermedad y fue elaborado por especialistas en manejo clínico y programático de la tuberculosis, en un proceso de trabajo coordinado por el equipo nacional y con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud.

Este documento promueve un enfoque integral, el cual contempla los diferentes factores que inciden en la transmisión y adherencia a los tratamientos. Su objetivo es fortalecer las capacidades de los equipos de salud a través de lineamientos claros para detectar, diagnosticar, tratar y seguir los casos y contactos. Para ello se incorporan particularidades sanitarias de distintas regiones y escenarios epidemiológicos del país para abordar la enfermedad. Además, se incluyen recomendaciones en torno a bioseguridad y control de transmisión en distintos niveles de atención, lineamientos para vacunación y manejo seguro de dosis.

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La publicación de esta nueva edición de la guía se inscribe en un contexto epidemiológico nacional que requiere actualizar y unificar estrategias de abordaje. Argentina registra un aumento sostenido de tuberculosis desde hace 5 años, alcanzando 17.283 casos en 2025 y una tasa de incidencia de 37,3 casos cada 100.000 habitantes. Este aumento se produjo a expensas de unidades territoriales específicas. Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentraron el 66,1% del total nacional en 2025, pero la mayor tasa de incidencia se registró en Salta con 60,5 casos nuevos por 100.000 habitantes y 55,7 de casos incidentes. Por otro lado, también se identificaron 14 sub jurisdicciones donde la tuberculosis mantiene una presencia persistente, aun cuando no presentan un aumento estadísticamente significativo. Estas áreas se localizan principalmente en PBA, CABA, Formosa, Jujuy y Salta.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación viene implementando diferentes acciones para mejorar la detección y el tratamiento oportuno. Entre ellas, se destaca ampliación del diagnóstico molecular de tuberculosis mediante la entrega de nuevos equipos GeneXpert a los nodos de la Red de Laboratorios de Tuberculosis y el envío de 31.000 cartuchos para el estudio de las muestras. Estos equipos permiten reducir los tiempos diagnósticos a menos de 2 horas y poder tener resultados de manera descentralizada fortaleciendo así la respuesta en los territorios con mayor carga de enfermedad. La Red ya cuenta con 21 laboratorios con esta tecnología y el número de muestras procesadas pasó de 2.632 en 2021 a 24.900 en 2025.