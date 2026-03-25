Pablo Toviggino le habría mandado sobres con dinero al Director Nacional de Arbitraje de la AFA En chats de su ex mano derecha, Juan Pablo Beacon, aparecen mensajes donde el Tesorero de la AFA ordena darle dos sobres con plata a Federico Beligoy, en medio de la pelea con el sindicato de árbitros SADRA de Guillermo Marconi. En los mensajes que investiga la Justicia también aparece un supuesto pago a un periodista deportivo.

En medio de la denuncia de manipulación de arbitrajes, se descubrieron dos nuevos indicios de este tipo de maniobras. Por un lado, Federico José Beligoy, secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) y director nacional de arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), habría recibido sobres con dinero de parte de Pablo Ariel Toviggino, según surge de chats que analiza la Justicia. Por otro, el tesorero de la AFA le habría hecho pagos al periodista Pablo Carroza, para exponer al árbitro Nicolás Jara y defender la gestión de la AFA.

De acuerdo con los chats en poder del juez Luis Antonio Armella y de la fiscal Cecilia Incardona, el 20 de marzo de 2021, una persona agendada como “Tovi II” -quien sería el tesorero de la AFA-, le da indicaciones a Juan Pablo Beacon, expresidente de la Federación Patagónica de Fútbol y exmiembro del Consejo Federal de la AFA, donde trabajó en la asesoría legal con Toviggino, para que retire dos sobres, con pesos, a nombre del exárbitro Beligoy y uno a su nombre. Los chats son del celular de Beacon, ex mano derecha de Toviggino hasta diciembre pasado. Y no dicen cuánto ni con porque motivo.

Armella e Incardona investigan a Surfinanzas de Maximiliano Vallejos, un ex sponsor de la AFA, por lavado de dinero y por los 400 millones de dólares que la empresa TourProdEnter de Javier Faroni recaudó en el exterior con el nombre de la selección de Lionel Messi. Además, el juez federal de Zárate, Adrián Gonzalez Charvay investiga también la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares y que le atribuyen a Toviggino.

El arreglo de partidos es una sospecha que crece. Por ejemplo, en el partido entre Huracán y Barracas Central del Chiqui Tapia, a quien insultan en algunas canchas con el cántico: “Chiqui Tapia botón…” La semana pasada, TN reveló supuestos pagos de Toviggino al juez Luis “Lobo” Medina.

El intercambio de mensajes se produjo alrededor de las 11.30, cuando Beacon le anticipa a su interlocutor que, en breve, retiraría los sobres y le pregunta qué hace con ellos. “Tenelos con vos. Están a nombre de Beligoy acordate”, fueron los dos siguientes mensajes de “Tovi II”. Toviggino tenía dos celulares por eso el II.

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Un poco más de 10 minutos después, Beacon confirmó que ya tenía los sobres. “Avísame Carucha cuando pase”, responde “Tovi II”. Unos 15 minutos más tarde, Beacon le envía un mensaje en el que le confirma que ya llegó al lugar de encuentro en unas oficinas del centro.

En aquel entonces, Tapia tuvo que acatar varias resoluciones judiciales derivadas de presentaciones del Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (SADRA), que lidera Guillermo Marconi, por medidasos cautelares que obligaron a designar árbitros de ese gremio, quienes no eran convocados para dirigir los campeonatos de las distintas categorías organizadas por la AFA. La Justicia entendió que se discriminaba a los árbitros de SADRA.

Fue en este este contexto que Beacon le habría entregado los sobres a Toviggino, “dos de ellos a nombre de Beligoy”, siempre según fuentes judiciales. Dos meses antes, el 5 de enero de 2021, el tesorero de la AFA y su mano derecha conversaron al respecto.

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“Cara…. quedan 4 boludos de Sadra del nacional B… los otros ya fueron alternando en el fed A, y con eso le volteamos las cautelares.. son todos lineas…. noble pode vos decir a Fede q los meta cada tanto y ya nos olvidamos de eso???? Venimos bien con el tema ese…”, escribió Beacon.

Juan Pablo Beacon.

La cuenta identificada como “Tovi II” le pidió los nombres. “Grasso, Cuello, Nuñez, Ranciglio”, contestó Beacon, quien agregó: “Nada cara…. 4 boludos uno x mes y nos sacamos un quilombo de encima” para que arbitren en partidos.

Al día siguiente, Beacon le mandó un mensaje al respecto: “Fede los puso a todos los sadras’s boy … tampoco q se mal acostumbren… una designación por mes a cada uno estamos más q bien… igual los tontos estos están re contentos, y les pongo todos los cargadores contra el tanto de GM… ya veremos”, en alusión a Guillermo Marconi.

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Consulado por Clarín, Marconi dijo que “desconozo los hechos, pero no le sorprenden. Beligoy es absolutamente cercano a Toviggino. Obediencia de vida tiene con él”.

“Beligoy es el encargado de designar a dedo, y por orden de Toviggino, a los árbitros para los partidos”, denuncio´Marconi.

Un par de horas antes de aquel chat, la mano derecha de Toviggino le envió a “Tovi II”: “Recien me llaman de jeep q el viernes me entregan la camioneta, estoy haciendo la casa y tengo otro terreno además de la q5 usadita… cara, más no puedo pedir, lo q vos digas yo lo hago”. Y así fue.

Guillermo Marconi.

Beligoy debutó en Primera División en septiembre de 2004 y fue árbitro FIFA, desde 2007. En noviembre de 2010, denunció que un comisario policial intentó sobornarlo por $ 13.000 pesos (el equivalente de ese entonces a un poco más de US$ 3.000), para favorecer a un equipo de una liga de fútbol de la Provincia de Santa Fe. Eran otros tiempos.

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A mediados de noviembre de 2024, el periodista Pablo Carrozza, en su canal de YouTube, contó que aquel día un apostador le indicó al entonces árbitro Nicolás Jara que el visitante tenía que ponerse en ventaja al término del primer tiempo y ganar por dos o más goles el partido.

Deportivo Merlo se impuso al final del primer tiempo gracias a un penal inexistente, que Jara cobró en tiempo adicionado, a los 46 minutos. Luego, en el complemento, logró el segundo tanto sobre Sacachispas.

Además, Carrozza difundió información sobre supuestas conversaciones y manipulación de resultados por parte de Jara, con el supuesto objetivo de obtener beneficio personal a través de las apuestas ilegales.

Con base en lo publicado por Carroza, y sumado a afirmaciones realizadas en redes sociales por el exárbitro, Javier Alberto Castrilli, entre otros, Facundo Del Gaiso, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y referente de la Coalición Cívica, presentó una denuncia en la Justicia, por los delitos de estafas y otras defraudaciones, contra el director nacional de arbitraje, Beligoy; el tesorero de la AFA; Toviggino, y el árbitro Jara.

“El accionar objeto de la presente denuncia resulta prima facie constitutivo de los delitos de estafas y otras defraudaciones por los cuales Nicolás Jara, Federico Beligoy y Pablo Toviggino deberán responder como autores penalmente responsables”, se afirmó en la presentación judicial.

El 24 de febrero de 2025, poco menos de tres meses después, Beacon le escribió a “Tovi II”: “Hermano… estaba leyendo la denuncia a Jara y Beligoy. la única vinculación a vos es por lo que dice (Javier) Castrilli y a partir de estar en el Consejo Federal… mezclan melones con sandía… pero si te notifican o tenés que escribir algo, sumale ese argumento. cualquier cosa que me avisen hmno”.

Y agregó: “’Según la denuncia efectuada por Javier Castrilli en su cuenta de X @javiercastrilli, se señaló a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, por su posible vinculación con el procedimiento de amañar partidos debido a su fuertes vínculos en el Consejo Federal.’ eso es todo lo que dice el pelotudo este, pero te vincula para el ojete, que tiene que ver el Consejo Federal con los partidos de sacachispa?

La denuncia, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4 (Ariel Lijo), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue remitido a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1. A fines de junio de 2025, el fiscal dictó el sobreseimiento de Toviggino y el archivo de la presentación “por inexistencia de delito de carácter federal”, respecto de Jara y Beligoy. En aquel entonces, Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia, se desempeñaba como fiscal general de CABA.

Según reconstruyó Clarín y dicen las fuentes, Carroza habría recibido pagos ordenados por Toviggino y ejecutados por Beacon, desde la cuenta en el BBVA de la empresa Malte SRL, por lo menos, entre septiembre y diciembre de 2020 y en varios meses de 2021. Los montos fueron entre $ 40.000 y $ 50.000 por mes. Fuentes que conocen al periodista aseguran que las entregas de dinero habrían continuado hasta mediados de 2025.

Esto demuestra que el tesorero de la AFA tenía el control de los fondos de la sociedad desde, por lo menos, dos años antes de que Malte SRL le comprara, el 28 de junio de 2023, a Carlos Tevez, exjugador de Boca Juniors y actual director técnico de Talleres de Córdoba, el terreno donde se construyó la mansión en Villa Rosa, Pilar.

Clarín llamó varias veces a Beligoy y Carrozza para tener su versión sobre estos chats, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

En 2013, Beligoy se retiró del arbitraje internacional. Mismo año en el que asumió como secretario general de la AAA, compite con SADRA por la representación de los árbitros. El patrón se repitió a mediados de julio de 2018, cuando dejó definitivamente el referato para que, el 25 de julio, el presidente de la AFA, Claudio Fabián “Chiqui” Tapia, le comunicara que iba a ocupar el cargo de director nacional de arbitraje de la casa madre del fútbol argentino que, hasta aquel entonces, ostentaba Horacio Marcelo Elizondo.

Fuente Clarín