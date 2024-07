Adorni aclaró que no hubo invitación formal a la Selección para ir a la Casa Rosada: “Las puertas están abiertas” A su vez, se diferenció de los dichos de la Victoria Villarruel en contra de los legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA) que en la legislatura provincial habían apoyado un proyecto impulsado por el gobernador Axel Kicillof.

En su habitual rueda de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que por el momento “no hubo invitación formal” a la selección argentina para ir a la Casa Rosada con el objetivo celebrar en el balcón el bicampeonato de la Copa América. Lo confirmó luego de que esta mañana, el presidente Javier Milei invitó al conjunto nacional para festejar con los y las argentinas. A su vez, se diferenció de los dichos de la Victoria Villarruel en contra de los legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA) que en la legislatura provincial habían apoyado un proyecto impulsado por el gobernador Axel Kicillof.

Sobre el mensaje del jefe de Estado al conjunto albiceleste, aclaró: “Las puertas están abiertas, la dirigencia de AFA nos excede. No hubo una invitación formal, la Casa de Gobierno está a disposición de ellos“.

Al ser consultado sobre las acusaciones de la titular del Senado, cuando reclamó a los diputados que “devuelvan sus bancas”, Adorni sostuvo: “Corren por cuenta de ella”. La polémica se desató luego de que los legisladores votaran a favor de la creación de una empresa de emergencias médicas en la provincia y la vicepresidenta había dicho que sentía “vergüenza e indignación”.

“Está más empapada en términos legislativos y le ha dolido mucho que un montón de legisladores provinciales no hayan mantenido un legado que le dio la gente con su voto y que básicamente es defender la libertad, la baja del gasto y tratar de que el Estado se corra de todos los aspectos de la vida de la gente”, sostuvo el vocero del Gobierno.

Además, explicó que “la extrañeza de la actitud me parece que explica un poco la actitud de Villarruel”. Al ser consultado sobre si el oficialismo se plegaría al pedido de devolución de las bancas, el funcionario nacional aclaró: “Son temas que nos exceden. Es un poder ajeno a nosotros. No podemos opinar qué deben o no deben hacer”.

“Pretendemos de todos los que fueron votados por la gente por determinadas cuestiones e ideas, que efectivamente se cumplan. Que todos trabajemos en línea con lo que gente pretende de nosotros y no con otro tipo de intereses”, aseveró.