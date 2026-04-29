El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presenta este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación su informe de gestión, en una sesión atravesada por un fuerte clima político y con la presencia en el recinto de Javier Milei y gran parte del Gabinete como señal de respaldo. Aunque la comparecencia responde a una obligación constitucional, el contexto le otorga un peso adicional: el funcionario llegó bajo cuestionamientos por denuncias de presunto enriquecimiento ilícito y utilizó su exposición para rechazar las acusaciones y defender su actuación.

En ese marco, los bloques opositores habían elevado más de 4.800 preguntas por escrito, de las cuales el Poder Ejecutivo respondió poco más de 2.100, con foco en economía, producción, salud y seguridad, entre otros temas. Con ese volumen de planteos y un recinto tensionado, la oposición busca sostener una estrategia coordinada para evitar cruces que desordenen la sesión, mientras el oficialismo apuesta a blindar políticamente al jefe de Gabinete en una jornada que combina exposición de gestión, defensa personal y alto voltaje político.