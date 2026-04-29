El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presenta este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación su informe de gestión, en una sesión atravesada por un fuerte clima político y con la presencia en el recinto de Javier Milei y gran parte del Gabinete como señal de respaldo. Aunque la comparecencia responde a una obligación constitucional, el contexto le otorga un peso adicional: el funcionario llegó bajo cuestionamientos por denuncias de presunto enriquecimiento ilícito y utilizó su exposición para rechazar las acusaciones y defender su actuación.
En ese marco, los bloques opositores habían elevado más de 4.800 preguntas por escrito, de las cuales el Poder Ejecutivo respondió poco más de 2.100, con foco en economía, producción, salud y seguridad, entre otros temas. Con ese volumen de planteos y un recinto tensionado, la oposición busca sostener una estrategia coordinada para evitar cruces que desordenen la sesión, mientras el oficialismo apuesta a blindar políticamente al jefe de Gabinete en una jornada que combina exposición de gestión, defensa personal y alto voltaje político.
Adorni acusó a Rodolfo Tailhade de espiar a su familia
Luego de que el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade brindara un informe detallado al extremo de supuestas actividades cotidianas de la esposa de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete lo acusó de espiar a su familia.
“Están sugiriendo que alguien estuvo espiando al jefe de Gabinete de Ministros y a su familia. Sepan que no me van a intimidar con aprietes”, advirtió
La respuesta de Adorni al bloque kirchnerista: “Hacen exigencias como si hubieran entregado la economía de Suiza”
Manuel Adorni le respondió duramente al bloque de Unión por la Patria en la sesión informativa que transcurre en la Cámara de Diputados.
“Es poco caritativo con todos los argentinos que los responsables de que el país no crezca económicamente ni genere empleo genuino desde 2011 hoy hablen y hagan exigencias como si hubieran entregado la economía de Suiza. Su modelo económico destruyó el país. Ustedes creen que se puede generar empleo dirigiendo recurtsos estatales a empresas ineficioentes y que cerrarse al comercio internacional es un objetivo a perseguir. Eso tiene un techo bajo concreto e inamovible: más temprano que tarde, se acaban los recursos de los sectores productivbos que depredan y ahí empiezan con los parches destructivos como el cepo cambiario y la emisión descontrolada, que son un mecanismo deliberado de transferencias de riquezas de las clases bajas a las clases altas”, apuntó el jefe de Gabinete.