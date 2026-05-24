Adorni bajo la lupa: el jefe de Gabinete y su esposa registraron gastos mensuales que duplican su salario Una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito reveló que la pareja acumuló consumos por 85,1 millones de pesos en 2025. La Justicia busca determinar el origen de los fondos, ya que los gastos superan holgadamente los ingresos declarados por el funcionario.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en el centro de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. El foco de la pesquisa se centra en los movimientos financieros del funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, quienes durante el año 2025 registraron consumos con tarjetas de crédito que alcanzaron los 85,1 millones de pesos.

De acuerdo con datos oficiales del Banco Central (BCRA) publicados por La Nación, el promedio mensual de gastos de la pareja ascendió a 7,1 millones de pesos durante 2025. Este monto representa, aproximadamente, el doble del salario bruto que el funcionario percibía en la administración pública en ese periodo, que era de 3,5 millones de pesos mensuales.

El foco de la Justicia: el origen de los fondos

Tras el levantamiento de los secretos fiscal y bancario, la Justicia investiga cómo la pareja logró sostener este nivel de erogaciones. La preocupación de los investigadores no radica en el cumplimiento de los pagos —los cuales se realizaron mediante débitos automáticos y se mantuvieron siempre en “Situación 1, Normal”—, sino en el origen de los fondos líquidos ingresados a las cuentas para cubrir consumos que exceden los ingresos declarados.

El desglose de los registros financieros permite advertir un cambio sustancial en el estilo de vida del matrimonio desde diciembre de 2023, cuando Adorni asumió como vocero presidencial. Desde entonces y hasta marzo de este año, la pareja acumuló consumos totales por 176 millones de pesos.

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Gastos, inversiones y un cambio de estatus

A los consumos mediante tarjetas de crédito se suman otros gastos fijos significativos, como el pago de expensas por 700.000 pesos mensuales en el country Indio Cuá y cuotas escolares estimadas en 800.000 pesos, los cuales se abonaban fuera del circuito de tarjetas.

La evolución de los gastos también mostró que, mientras los consumos de Adorni se contrajeron en términos reales, los de su esposa crecieron un 21%, alcanzando un pico de 7,8 millones de pesos en septiembre de 2025. Coincidentemente, Angeletti dejó el régimen de monotributo para inscribirse como autónoma en IVA y Ganancias a partir de octubre de ese año.

La Justicia estima que el volumen total de erogaciones del matrimonio desde el inicio de la gestión de Javier Milei supera los 400.000 dólares. Esta cifra contempla:

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245.000 dólares en efectivo pagados a un contratista por refacciones en su vivienda.

en efectivo pagados a un contratista por refacciones en su vivienda. 185.000 dólares en operaciones inmobiliarias.

en operaciones inmobiliarias. 34.000 dólares en viajes internacionales y de cabotaje.

Adicionalmente, se detectaron compromisos futuros por 335.000 dólares relacionados con hipotecas privadas y acuerdos con desarrolladores inmobiliarios, a pesar de que la pareja no registra préstamos en el sistema bancario tradicional.

El salario bruto de Adorni se mantuvo en 3,5 millones de pesos hasta fines de 2025. Tras asumir como jefe de Gabinete en noviembre pasado, sus ingresos se elevaron a 7,6 millones de pesos en enero de este año, sumado a su reciente nombramiento como director titular de YPF, cargo al cual comunicó que renunciaría a percibir honorarios. Actualmente, la causa avanza con el cruce de datos para determinar si existe coherencia entre este nivel de gasto y las fuentes de ingresos declaradas.

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