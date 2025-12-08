Aerolíneas Argentinas lanzó descuentos del 25% para destinos nacionales e internacionales La aerolínea de bandera presentó su plan para promover la demanda en la temporada baja de 2026. Las fechas clave para comprar los pasajes

Con motivo de su 75° aniversario, Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción que ofrece un descuento del 25% en pasajes para vuelos nacionales e internacionales. Se trata de una medida que busca incentivar la demanda de cara a la temporada baja de 2026.

La iniciativa estará vigente para compras realizadas entre el domingo 7 y el domingo 14 de diciembre, y contempla diferentes períodos de viaje según el destino, lo que amplía las opciones para los pasajeros y facilita la planificación anticipada.

Entre los beneficios destacados, la compañía informó que para vuelos dentro de Argentina, los usuarios podrán aprovechar la promoción para viajar entre el primero de marzo y el 15 de junio de 2026.

Además, se permitirá abonar estos pasajes en 6 cuotas sin interés con todos los bancos, una facilidad que, según la empresa, busca hacer más accesible el turismo interno y estimular la conectividad regional.

En cuanto a los destinos internacionales, la promoción mantiene el 25% de descuento para la red regional, aplicable a viajes programados entre el primero de marzo y el quince de junio de 2026.

Para quienes elijan el Caribe, el beneficio estará disponible para vuelos entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2026. En el caso de Miami, la oferta se extiende a pasajes con fechas de viaje comprendidas entre el 1 de marzo y el 20 de mayo de 2026.

Los interesados podrán adquirir los boletos a través del sitio web oficial de la aerolínea, el call center, sucursales y agencias de viaje tanto en Argentina como en el exterior.