Afirman que el Papa León XIV evalúa visitar la Argentina El Arzobispo de Santiago del Estero y Primado de la Argentina mantuvo un encuentro privado con el Sumo Pontífice en el Vaticano. Durante la audiencia, le regaló un poncho norteño y le pidió que, de concretarse el viaje, comience por la tierra de Mama Antula.

Una nueva esperanza se enciende para los fieles católicos del país. El Papa León XIV “está considerando en su agenda” una visita pastoral a la Argentina. La confirmación llegó tras una reunión privada que el Sumo Pontífice mantuvo el pasado miércoles en el Vaticano con el cardenal Vicente Bokalic Iglic, Arzobispo de Santiago del Estero y Primado de la Argentina.

Según trascendió a través de la Agencia Noticias Argentinas y el portal Religión Digital, el encuentro duró media hora. En ese lapso, Bokalic invitó formalmente al sucesor de Francisco a visitar la tierra natal de Jorge Bergoglio. “El Santo Padre expresó su agrado por la invitación y manifestó que esta posibilidad está siendo considerada en su agenda”, indicaron fuentes del arzobispado santiagueño.

Un pedido con acento norteño

El encuentro tuvo una fuerte impronta regional. Bokalic le obsequió a León XIV un poncho con los colores de la bandera argentina, envuelto en cintas que llevaban los colores de la bandera de Santiago del Estero.

El Cardenal aprovechó la ocasión para realizar un pedido especial: solicitó que, si decide venir al país, el itinerario comience por Santiago del Estero. Los motivos son históricos y espirituales: es la tierra de Mama Antula —la primera santa laica argentina— y, desde 2024, volvió a ser reconocida como la Sede Primada de la Argentina tras una reparación histórica ordenada por el fallecido Papa Francisco.

El legado de Francisco

La relación entre Bokalic y el anterior pontífice fue estrecha. Francisco, quien falleció el 21 de abril de 2025, fue quien lo consagró obispo auxiliar en 2010 y quien lo creó cardenal en su último consistorio, el 7 de diciembre de 2024.

“Me envió a evangelizar a los pobres”, recordó Bokalic sobre el mandato que recibió en su momento de Bergoglio. Ahora, la expectativa se centra en si León XIV podrá concretar el viaje que su predecesor deseó, pisando suelo argentino y, posiblemente, comenzando su recorrido por el norte del país.