Milei agradeció a los “héroes” que combaten el fuego en la Patagonia y el Gobierno detalló el megaoperativo El Presidente destacó en sus redes sociales la labor de brigadistas y bomberos que arriesgan su vida en el sur. Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que ya se extinguieron 22 de los 32 focos de incendio y enumeró los recursos enviados por los ministerios de Seguridad, Defensa, Capital Humano y Salud.

El presidente Javier Milei envió esta noche un mensaje de agradecimiento a todas las personas involucradas en el combate contra los incendios que afectan a la región de la Patagonia, haciendo especial énfasis en la valentía de quienes están en la primera línea de fuego.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario expresó: “Quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo. Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros“. Además, valoró la logística implementada para que “los recursos lleguen donde se necesitan”.

El detalle del operativo

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, replicó el mensaje presidencial y brindó un informe detallado sobre la situación. Según el funcionario, gracias al “heroico accionar de los 295 brigadistas”, 22 de los 32 incendios ya se encuentran completamente extinguidos.

El Gobierno desplegó un operativo interministerial que incluye:

Seguridad y AFE: 14 medios aéreos (aviones hidrantes y helicópteros), 104 brigadistas propios y 63 convocados de Córdoba, además de camiones de comando y logística.

Parques Nacionales: 128 brigadistas, 25 vehículos, autobombas 4×4 y embarcaciones.

Defensa: Apoyo logístico aéreo con un helicóptero Bell UH1H, despliegue de la Sección de Aviación del Ejército y camiones cisterna con combustible aeronáutico.

Ayuda Humanitaria: El Ministerio de Capital Humano envió 4 camiones con provisiones (desde colchones y electrodomésticos hasta artículos para bebés), mientras que Salud aportó médicos, enfermeros, ambulancias y un camión habitacional.

Apoyo del sector privado y financiero

Adorni también destacó la colaboración de empresas estatales y mixtas. YPF donó 15.000 litros de nafta para los equipos de auxilio en El Bolsón y Aerolíneas Argentinas aportó tótems para almacenamiento de agua.

Finalmente, se confirmó que el Banco Nación lanzó medidas de alivio financiero para los productores agropecuarios y PyMEs de la zona afectada, incluyendo créditos y prórrogas de vencimientos comerciales.