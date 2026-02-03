Alberto Fernández explicó por qué no expropió Vicentín y se quejó de quienes lo llamaron “tibio” “Cuando desistí, me dijeron que era un blando. No señores, estaba cuidando la plata del Estado”, dijo el expresidente de la Nación

El expresidente Alberto Fernández ofreció una nueva entrevista en la que habló de uno de los temas más controversiales de su mandato: el caso Vicentín. Tras su anuncio de expropiación y su marcha atrás, el exmandatario ofreció una explicación al respecto, aunque con una frase que trajo polémica: “Tengo razón yo de no haber expropiado Vicentin. El que piensa distinto es un estúpido y un energúmeno”.

Luego de su enfado ante la crítica, Fernández señaló que había “centenares de sociedades fantasmas” alrededor de la empresa y que eran “sistemas para exportar e importar soja falsamente”. Y agregó: “Durante 3 años me tuve que bancar que me dijeran que era un tibio”.

Por qué no expropió Vicentín

“Me dijeron que había una oportunidad, que yo francamente valoré como posible, y era que el Estado nacional tuviera una empresa cerealera, que opere como una suerte de empresa testigo. Entonces dispuse intervenir la sociedad”, inició a modo de explicación.

Y agregó: “Cuando el interventor, Gabiel Delgado, vino con la primera muestra, desplegó ante mí un plano incomprensible donde estaba Vicentin en el centro de la escena y alrededor de ella centenares de sociedades fantasmas en todo el mundo. Era un sistema para exportar e importar falsamente soja del Paraguay, para lavar dinero”.

“Cuando pedí que me dijeran cuánto costaba eso, eran muchos cientos de miles de millones de dólares. Y noté que era una estafa formidable. Cuando vos expropiás, le tenés que pagar al accionista”, dijo a modo de defensa.

“El estado nacional tenía créditos para cobrar del Banco Nación y de la Afip, pero no estábamos ni cerca de poder pagar todo eso. Yo tomé la decisión de volver hacia atrás porque lo peor que nos podría pasar es que encima les paguemos a estos estafadores para quedarnos con este desastre, que además lo iba a tener que arreglar yo”, agregó Alberto Fernández.

Y cerró: “Cuando desistí, dijeron: “Qué tibio, qué blando’; no, señores, estaba cuidando la plata del Estado. Ahora el que no se suicidó está procesado. Incluso todo el directorio del Banco Nación también está procesado por lo que hicieron con Vicentin”.