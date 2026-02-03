El expresidente Alberto Fernández ofreció una nueva entrevista en la que habló de uno de los temas más controversiales de su mandato: el caso Vicentín. Tras su anuncio de expropiación y su marcha atrás, el exmandatario ofreció una explicación al respecto, aunque con una frase que trajo polémica: “Tengo razón yo de no haber expropiado Vicentin. El que piensa distinto es un estúpido y un energúmeno”.
Luego de su enfado ante la crítica, Fernández señaló que había “centenares de sociedades fantasmas” alrededor de la empresa y que eran “sistemas para exportar e importar soja falsamente”. Y agregó: “Durante 3 años me tuve que bancar que me dijeran que era un tibio”.
Por qué no expropió Vicentín
“Me dijeron que había una oportunidad, que yo francamente valoré como posible, y era que el Estado nacional tuviera una empresa cerealera, que opere como una suerte de empresa testigo. Entonces dispuse intervenir la sociedad”, inició a modo de explicación.
Y agregó: “Cuando el interventor, Gabiel Delgado, vino con la primera muestra, desplegó ante mí un plano incomprensible donde estaba Vicentin en el centro de la escena y alrededor de ella centenares de sociedades fantasmas en todo el mundo. Era un sistema para exportar e importar falsamente soja del Paraguay, para lavar dinero”.
“Cuando pedí que me dijeran cuánto costaba eso, eran muchos cientos de miles de millones de dólares. Y noté que era una estafa formidable. Cuando vos expropiás, le tenés que pagar al accionista”, dijo a modo de defensa.
“El estado nacional tenía créditos para cobrar del Banco Nación y de la Afip, pero no estábamos ni cerca de poder pagar todo eso. Yo tomé la decisión de volver hacia atrás porque lo peor que nos podría pasar es que encima les paguemos a estos estafadores para quedarnos con este desastre, que además lo iba a tener que arreglar yo”, agregó Alberto Fernández.
Y cerró: “Cuando desistí, dijeron: “Qué tibio, qué blando’; no, señores, estaba cuidando la plata del Estado. Ahora el que no se suicidó está procesado. Incluso todo el directorio del Banco Nación también está procesado por lo que hicieron con Vicentin”.