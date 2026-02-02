El Banco Central sostuvo la racha compradora y acumula casi USD 1.200 millones en el año La autoridad monetaria arrancó en febrero con saldo comprador y encadenó 21 ruedas al hilo con adquisiciones de divisas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) extendió la racha compradora en el comienzo de febrero al hacerse de USD 39 millones este lunes, completando 21 jornadas consecutivas con compras netas de divisas y las reservas internacionales quedaron por encima de los 45.000 millones de dólares.

Durante las últimas 21 ruedas cambiarias, la autoridad monetaria acumuló USD 1.196 millones, en el marco de la “fase 4” del plan económico vigente. Las reservas brutas, sin considerar los pasivos, alcanzaron los USD 45.109 millones, con un incremento diario de 607 millones de dólares.

El aumento en la compra de divisas responde, entre otras razones, a un mayor ingreso por liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y a colocaciones de deuda por parte de empresas privadas. De acuerdo con estimaciones oficiales, restan ingresar alrededor de USD 3.600 millones provenientes de compañías que obtuvieron financiamiento externo. Estos factores permitieron incrementar la oferta de dólares en el mercado local.

Las previsiones oficiales para 2026 estiman que la adquisición de divisas podría ubicarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, según la evolución de la remonetización. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, destacó que la acumulación de reservas dependerá tanto del comportamiento de la demanda de pesos como del flujo de dólares. De esta manera, la entidad ya superó el 10% del piso anual fijado en la meta de reservas.

La institución estableció un tope diario del 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para las compras de divisas, con el fin de mantener la estabilidad cambiaria. En algunas jornadas ese límite fue superado, lo que fuentes privadas atribuyen a operaciones realizadas fuera del circuito tradicional del MLC.

Desde el BCRA informaron que pueden concretar compras de dólares directamente fuera del mercado mayorista, acordando condiciones con empresas o entidades, para evitar distorsiones en el funcionamiento del sistema cambiario.

Las compras del BCRA en 2026

5 de enero: USD 21 millones

6 de enero: USD 83 millones

7 de enero: USD 9 millones

8 de enero: USD 62 millones

9 de enero: USD 43 millones

12 de enero: USD 55 millones

13 de enero: USD 55 millones

14 de enero: USD 187 millones

15 de enero: USD 47 millones

16 de enero: USD 125 millones

19 de enero: USD 21 millones

20 de enero: USD 8 millones

21 de enero: USD 107 millones

22 de enero: USD 80 millones

23 de enero: USD 75 millones

26 de enero: USD 39 millones

27 de enero: USD 32 millones

28 de enero: USD 33 millones

29 de enero: USD 52 millones

30 de enero: USD 23 millones

2 de febrero: USD 39 millones

Las previsiones sobre las reservas

En el más reciente Informe de Política Monetaria (IPOM), el Banco Central señaló que la evolución de las reservas internacionales dependerá de la capacidad del Tesoro Nacional para acceder a financiamiento externo y refinanciar sus obligaciones de deuda.

“Las compras de divisas por parte del BCRA se reflejarán en el nivel de reservas internacionales toda vez que éstas no deban ser adquiridas con pesos por el Tesoro para atender vencimientos de capital e intereses”, definió la autoridad monetaria.

Las proyecciones para 2026 indican que la obtención de fondos para cubrir los vencimientos del Tesoro, el aumento del crédito externo para empresas y gobiernos provinciales, y el retorno de ahorros de residentes facilitarían un mayor nivel de reservas internacionales en el Banco Central.

“Reconociendo el impacto monetario de la programación financiera del Tesoro, el BCRA continuará coordinando con el Ministerio de Economía la gestión de instrumentos y la programación financiera, garantizando que no se altere la programación monetaria del BCRA orientada a preservar el equilibrio doméstico de liquidez”, concluyó el reporte oficial.